У нас зараз є можливість вбудувати Україну в європейську систему енергетики, — Артем Компан

Враховуючи зниження обсягів споживання природного газу та наявний потенціал у сфері видобутку, Україна має всі шанси після війни стати його нетто-експортером, упевнений голова правління Асоціації постачальників енергоресурсів Артем Компан.

«Сьогодні з тим зниженням рівня споживання, яке ми маємо, Україна має всі шанси стати нетто-експортером газу. У нас зараз є можливість вбудувати Україну в європейську систему енергетики», — заявив Артем Компан у програмі «Енергетична карта» .

На його думку, однією з основних проблем, що заважають руху в цьому напрямку, є велика кількість сплячих ліцензій на руках у власників, які не бажають або не мають змоги добувати газ.

«Оскільки нові ліцензії зараз не видаються, необхідно вирішити питання з тими ліцензіями, які вже є на руках у власників. Перше, що потрібно зробити — це провести аудит і вирішити питання з ліцензіями», — зазначив Артем Компан.

Друге питання, яке він вважає за необхідне вирішити, це непомірні рентні платежі, які роблять видобуток газу збитковим.

«На сьогоднішній день рента, яку видобувні компанії повинні платити, незрівнянна з можливістю повернення інвестицій. Видобуток зараз став збитковим. Ми бачимо зниження виробництва, пов'язане не з бойовими діями, а з тим, що видобувним компаніям не вигідно добувати», — зазначив голова Асоціації.

Артем Компан додав, що українські видобувні компанії зараз майже не продають ресурс, а закачують газ у ПСГ, щоб відтермінувати сплату ренти.

«Щоб запобігти ситуації, за якої приватний видобуток в Україні почне помітно скорочуватися, необхідно змінити формулу для визначення ренти. Для цього насамперед необхідно визначити внутрішню українську ціну і саме її встановити як базу для розрахунку», — упевнений експерт.

Нагадаємо, у березні 2022 року було прийнято Закон № 2139-IX, який запроваджує механізм диференційованої рентної плати для видобутку природного газу залежно від ціни його реалізації. Її розрахунок визначається як середнє арифметичне значення митної вартості імпорту газу та котирувань на хабі ТТF. Новий підхід до обчислення ренти діє з 1 березня 2022 року до 1 березня 2032 року.

Також Постановою уряду від 10 червня 2022 р. № 666 було заборонено експорт кількох видів палива, зокрема й природного газу, через встановлення нульових квот на експорт.

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