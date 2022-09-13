Помер видатний кінорежисер Жан-Люк Годар

У вівторок, 13 вересня, у Швейцарії на 92-му році життя помер культовий кінорежисер, актор та продюсер Жан-Люк Годар. Про смерть одного з найяскравіших представників так званої «нової хвилі» у французькому кінематографі повідомили його родичі.

Жан-Люк Годар народився 3 грудня 1930 року у Парижі. Його батько був лікарем, а мати — банкіром. У 1949 році Годар вступив до Сорбони і приступив до вивчення антропології. Через рік Жан-Люк опублікував перші статті з кінематографу, а у 1954 році дебютував як режисер з короткометражним проектом.

Свій перший повнометражний фільм Годар представив у 1960 році. Це була картина «На останньому подиху», головні ролі в якому виконали Жан-Поль Бельмондо та Джин Сіберг.

Жан-Поль Бельмондо та Джин Сіберг у фільмі "На останньому подиху"

Особливість фільму полягала в тому, що режисер вигадував сценарій під час зйомок, часто змінював діалоги вже на знімальному майданчику, надавав акторам право самим змінювати репліки. Така свобода стала однією з головних рис творчості Годара та сприяла розвитку світового кінематографу.

Годар зняв за свою кар'єру близько 130 фільмів! Пік його творчості припав на 60-ті роки. У цей період він представив картини «Зневага» (1963), «Банда аутсайдерів» (1964), «Божевільний П'єро» (1965), «Дві чи три речі, які я знаю про неї» та багато інших.

Наприкінці 60-х режисер захопився маоїзмом. Під впливом цієї філософії він зняв фільми «Китаянка» та «Уїк-енд».

Пізній етап творчості Годара характеризується прагненням режисера досліджувати гострі соціальні проблеми західного суспільства. Останній фільм Жан-Люка Годара «Книга образу» вийшов у 2018 році.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про смерть відомого німецького режисера Вольфганга Петерсена, який зняв фільми «Нескінченна історія», «Підводний човен», «Троя».

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