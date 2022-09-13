«Маємо 5 типових скарг»: лікар розповів, як розпізнати депресію

Відомий невролог Давид Щербина розповів про найпоширеніші симптоми депресії та про те, як її не сплутати з іншими хворобами.

«Болі — це одна з найчастіших скарг при депресивних та тривожних розладах. Дуже часто, навіть коли пацієнт не усвідомлює проблеми з психічним здоров’ям або не готовий їх лікувати, його приводять до лікаря хронічні болі в тілі, найчастіше — в спині. Пацієнти з депресією частіше відчувають стягування, напругу, печіння, особливо типово — в шийному відділі, комірцевій зоні та між лопаток. Звичайно, тут ми говоримо саме про міофасціальний больовий синдром (коли біль зумовлений не грижею диска, а напругою та запаленням м’язів). В такому випадку звичайні нестероїдні протизапальні препарати безсилі, адже дають полегшення лише на певний час, поки пацієнт їх приймає. Такі пацієнти іноді роками ходять і лікують біль, приймаючи одні й ті самі ліки, отримуючи полегшення лише на певний час, не звертаючи уваги на основну причину — психічний стан.

Хронічний головний біль напруги — теж симптом депресії. Я навмисно не беру за приклад мігрень, хоча вона також при хронічному перебігу часто протікає з депресією, але саме головний біль напруги — найтиповіший діагноз, пов’язаний з психічним станом. Такий пацієнт відчуває, ніби на голову «надіто шолом», голову постійно тисне, сковує обручем та давить. Болі зазвичай легкої або помірної інтенсивності, рідко супроводжуються нудотою або блюванням. Потрібно розуміти, що такий біль буває іноді майже у кожного, достатньо перенервувати або просто не виспатись, але якщо біль турбує часто чи постійно, лікувати потрібно тривогу або депресію".

Ще один симптом, на який слід звернути увагу, — запаморочення. Пацієнти, пояснює невролог, це описують як відчуття «невпевненості» при ходьбі, відчуття сп’яніння.

«Дехто каже, що його турбує запаморочення, але при цьому простір нікуди не «з'їжджає» і всі неврологічні тести показують повну норму, — продовжує лікар. - Іноді пацієнти навіть роблять МРТ, щоб впевнитись, що з мозком все ок. Раніше таким ставили ВСД або синдром хребтової артерії, зараз дедалі частіше ставлять діагноз «депресія» або «тривога». В англомовній літературі є навіть спеціальний термін Brain Fog (дослівно — «туман в мозку»). Саме цим словосполученням більшість пацієнтів пояснює, що саме їх турбує. Іноді це взагалі єдина скарга. Це відчуття може з’являтись та зникати саме по собі, часто залежить від погоди, настрою, пори року тощо. Пацієнту з «туманом» складно мислити та концентруватись на чомусь. Голова як би звільняється від думок, особливо позитивних, з’являються апатія, загальна слабкість.

У кожного бувало: якщо сильно перенервувати або чекати якоїсь події, часто важко заснути, нервова система занадто збуджена, думки крутяться в голові, ніби й хочеш спати, а заснути не можеш. Так інколи буває у всіх, то є норма. Але є люди, що живуть так місяцями чи навіть роками. Сон стає переривчастим, комусь важко заснути, і він може крутитись у ліжку годинами, хтось багато разів прокидається вночі від хвилювань чи нав’язливих думок. Деякі люди ж взагалі засинають швидко, але прокидаються серед ночі та не можуть більше спати — усе це в абсолютній більшості випадків свідчить про тривогу або депресію".

А як боротися з апатією під час війни розповіла психологиня Анна Романик.

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