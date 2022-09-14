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Україна

«Це наша земля»: ЗСУ відбили атаки на 8 населених пунктів країни

8:32 14 вересня 2022
танк

Російські загарбники продовжують зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, утримання захоплених територій та зриву активних дій наших військ за окремими напрямками.

Як повідомили в українському Генштабі, триває обстріл позицій наших підрозділів уздовж лінії зіткнення. Ворог намагається вживати заходів щодо перегрупування своїх військ за окремими напрямками, веде повітряну розвідку. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

Сили оборони успішно відбили атаки противника в районах населених пунктів Спірне, Майорськ, Відрадівка, Весела Долина, Водяне, Авдіївка, Безименне та Новогригорівка.

Протягом доби для підтримки дій наземних угруповань авіація Сил оборони завдала 12 ударів по місцях зосередження живої сили та техніки супротивника.

Крім того, підрозділи протиповітряної оборони наших військ за різними напрямками знищили два ворожі літаки (Су-25 та Су-24М), один вертоліт Мі-8 та БпЛА.

Підрозділи ракетних військ та артилерії завдали поразки по 9 пунктах управління бригадного та батальйонного рівнів та по 3 районах зосередження живої сили та бойової техніки противника. Втрати російських окупантів поки що уточнюються.

«Це наша земля! Разом її звільнимо! Слава Україні!» — закликають у Генштабі.

На деокуповані території повертається нормальне життя. Стабілізаційні заходи завершені у районах загальною площею понад чотири тисячі квадратних кілометрів, ще приблизно на такій самій звільненій території стабілізація триває. На Харківщині пенсіонерам уже почали видавати пенсії одразу за п'ять місяців. Президент Зеленський наголосив, що Україна завжди виконує свої соціальні зобов'язання перед людьми.

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