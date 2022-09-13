У Генштабі ЗСУ, де раніше повідомляли, що втрати ворога в живій силі склали 53 300 військових вбитими, розповіли, що російське військове керівництво вживає заходів з поповнення окупаційного війська молодшим офіцерським складом.

«За наявною інформацією, оголошено достроковий випуск курсантів 5 курсу „чорноморського вищого військово-морського училища імені Нахімова“ у грудні цього року. Також дострокові випуски відбудуться в інших навчальних закладах міністерства оборони російської федерації», — йдеться у повідомленні.

В Генштабі зазначають, що дефіцит командирів тактичного рівня обумовлений відмовою офіцерів запасу підписувати контракти на тлі останніх подій. Серед окупантів все більше поширюється практика самоскалічень, щоб потрапити на лікування до медичного закладу та уникнути участі в бойових діях на території України. Значна частина військовослужбовців не повертається до військових частин після закінчення терміну відпусток.

У вечірньому зведенні також повідомляється про стан справ на фронті. Так, на Донбасі ворог продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, утриманні тимчасово захоплених територій та зриві активних дій наших військ на окремих напрямках.

Противник продовжує завдавати ударів по мирних жителях та об’єктах цивільної інфраструктури. Від російських авіаційних і ракетних ударів, вогню з ворожих РСЗВ постраждала інфраструктура в районах населених пунктів Білогорівка, Миколаївка, Верхньокам’янське, Весела Долина, Зайцеве, Юр’ївка, Нью-Йорк, Первомайське, Кам’янка, Времівка, Степове, Малі Щербаки, Сухий Ставок, Костромка, Біла Криниця та Мирне. Протягом доби ворог завдав 2 ракетних, 8 авіаційних ударів та провів 13 обстрілів з систем реактивної артилерії по об’єктах на території України.

ЗСУ успішно відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Одрадівка, Бахмут, Бахмутське, Весела Долина, Авдіївка, Безіменне та Новогригорівка.

«Протягом доби, для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони здійснила два удари по позиціях та місцях зосередження живої сили і техніки противника. Підрозділи Ракетних військ і артилерії завдали ураження по пунктах управління, районах зосередження живої сили та бойової техніки противника. Також підтверджено знищення 11 вересня поточного року складів з боєприпасами противника в районі міста Херсон», — додали у Генштабі.

На тимчасово окупованих територіях російські окупаційні війська вдаються до мародерства. Так, на ділянці траси Старобільськ — Луганськ, у напрямку на Луганськ, відзначено близько трьохсот цивільних автомобілів, переважно із державними номерними знаками Харківської області. Більшість транспортних засобів із причепами, завантаженими награбованим майном, за кермом — російські військові. Схожа тенденція спостерігається у населених пунктах тимчасово захоплених територій на півдні України. У місті Пологи Запорізької області російські окупанти виламують ворота приватних гаражів, забирають у місцевих жителів автомобілі. У Новій Каховці Херсонської області загарбники масово почали вивозити меблі та побутову техніку з тимчасово залишених осель.

Тим часом заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що Сили оборони України з 6 вересня звільнили 3 800 квадратних кілометрів на Харківщині. Це — більше 300 населених пунктів та близько 150 тис. населення.



«Це підтверджені цифри з урахуванням стабілізаційних заходів. Реальна цифра звільнених територій на Харківщині майже у двічі більше», — відзначила вона та додала, що вже завтра будуть оприлюднені уточнені дані.

За деякими підрахунками, на Харківщині було захоплено 300 одиниць техніки ворога. І це лише з фото- та відеопідтвердженнями.

А десантники 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗС України розповідали, як звільняли Харківщину і як окупанти тікали немов миші.

Тим часом в ГУР Міноборони України розповіли, що окупанти здійснюють термінову евакуацію своїх родин з Криму та Півдня України. Продати своє житло та поїхати з півострову намагаються представники окупаційної адміністрації Криму, співробітники фсб та командири деяких військових частин. Робиться це у таємниці від підлеглих. У той же час окупанти заборонили укладення угод з купівлі-продажу житла, встановили обмеження на пересування кримським мостом та всіляко намагаються закрити доступ до інформації про контрнаступальні дії захисників України.

Нагадаємо, що 13 вересня Держприкордонслужба підтвердила звільнення Вовчанська на Харківщині. А в Інституті вивчення війни стверджують, що росіяни відвели з позицій у Киселівці, що за 15 км на північний захід від Херсона, техніку за винятком чотирьох одиниць.

Фото Генштабу ЗСУ



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