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Польща виділить безкоштовні квартири для українських біженців: хто може розраховувати на отримання житла

18:05 14 вересня 2022
Ігрова кімната

Польща не лише розвиває програми допомоги українцям, а й братиме участь у повоєнному відновленні нашої країни.

У Люблінському воєводстві Польщі створюють новий центр для тимчасового проживання українців, які втекли від війни.

Зокрема, у місті Замостя підготують квартири, де безкоштовно житимуть українські біженки з дітьми, пише «Наша Польща».

Зазначається, що в рамках ініціативи «Любельщина допомагає Україні» з фондів ЄС було виділено близько 5 мільйонів злотих — приблизно 1 млн євро.

Для українців підготують 10 квартир, де зможуть розміститись до 40 осіб. Планується, що тимчасове житло виділятимуть біженкам із дітьми. Влада виділила для цього муніципальне приміщення, де раніше розташовувався воєводський центр медицини праці.

Планується, що у будівлі проведуть капітальний ремонт та зроблять перепланування для створення квартир гарного рівня та спеціалізованого пункту для потреб біженців.

Також у центрі облаштують дитячу ігрову кімнату, пральню із сушаркою, загальну кімнату, кабінети психолога, юриста та перекладача.

Як відомо, Замостя — туристичне місто з історичними будинками, населення якого налічує 60 тисяч осіб. Там не лише вживають українських біженців, а й періодично влаштовують для них масові заходи.

Нагадуємо, українським студентам у Польщі оплачуватимуть навчання, транспорт та житло за умови паралельної роботи.

Фото pixabay

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