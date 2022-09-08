Українським студентам у Польщі оплачуватимуть навчання, транспорт та житло, але за однієї умови

Польща продовжує розвивати гуманітарні програми для українців. Як пише портал «Наша Польща», українські студенти можуть розраховувати на безкоштовне навчання, також на цей період їм запропонують безкоштовне проживання. Головна умова — поєднання роботи та навчання.

Можливість поєднувати роботу з освітою доступна за програмою Studiujepracuje.pl.

У студентів є можливість самостійно обрати спеціальність та навчальний заклад, в якому вони будуть здобувати нову професію та одночасно працювати. Учасникам проєкту нададуть допомогу в пошуку роботи з гідним рівнем заробітної плати. А також гарантують:

повне покриття вартості навчання

безкоштовне проживання на весь період. Але, якщо хочете орендувати його самостійно, то будете щомісяця отримувати 600 злотих

покриття витрат на користування громадським транспортом (150 злотих на місяць)

приватне медичне страхування

бонус на канікули в розмірі 1800 злотих один раз на рік

Учасниками проєкту можуть стати українці віком від 18 до 25 років, які вже навчаються, або планують розпочати навчання заочно, онлайн в ВНЗ або поліціальній школі (закладі, що надає можливість отримання профільної професійної освіти). Буде запропоновано близько 200 напрямків в різних навчальних закладах. До проєкту долучились навчальні заклади з 85 міст Польщі.

Нагадаємо, віднедавна українські біженці у Польщі отримали можливість користуватися цифровими документами замість паперових.

Фото Рixabay



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