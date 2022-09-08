Російське вторгнення в Україну триває вже понад пів року. Збитки величезні, тож без допомоги не обійтись. За повідомленням польських ЗМІ, 1200 місцевих компаній зацікавлені у відбудові України та відновленні туди експорту, розповів міністр розвитку та технологій Вальдемар Буда. Йдеться про компанії будівельної, харчової, автомобільної, фармацевтичної та хімічної промисловості.

«Два місяці тому ми оголосили, що збираємо тих, хто зацікавлений у відбудові України. Ми запустили контактні форми. Ми запросили підприємців і обговоримо в галузевому розрізі бар’єри, які вже існують або можуть з’явитися у зв’язку з відновленням економічної діяльності між Польщею та Україною. Ми не чули, щоб хтось організовував такий масштабний проєкт реконструкції та торгівлі з Україною, — сказав він. — Ми працюємо тут на „болотистій“ місцевості. Невідомо, наскільки динамічно та в який момент почнемо відбудову України. Але товарообіг між двома країнами значно зростає. Перше півріччя демонструє динамічне зростання, навіть на кілька десятків відсотків. Порівняно з минулим роком це навіть майже 100 відсотків. Це свідчить про те, що цей сектор, який фактично загинув 24 лютого, сьогодні, в принципі, починає нормалізуватися, звісно, ​​не в усіх галузях».

Міністр розвитку додав, що 22 вересня у Жешуві відбудеться польсько-українська міжурядова комісія, під час якої будуть проаналізовані висновки форуму.

Нагадаємо, що Польща продовжує розвивати гуманітарні програми для українців. Так, нещодавно стало відомо, що українським студентам у Польщі оплачуватимуть навчання, транспорт та житло.

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