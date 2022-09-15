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Світ

Втративши за два дні майже 200 людей убитими, Вірменія та Азербайджан домовилися про перемир'я

12:05 15 вересня 2022
Вірменські військові

Вночі 15 вересня Вірменія та Азербайджан досягли домовленості про перемир'я. Про це заявив секретар Ради безпеки Вірменії Армен Григорян. При цьому він наголосив, що домовленість має усний характер. Якогось документа, який готується до підписання з Баку, на даний момент не існує.

«Сподіваємося, що Азербайджан дотримуватиметься цієї домовленості» , — сказав Григорян.

Баку цю інформацію поки що не підтверджує. Проте з 20:00 14 вересня за місцевим часом у всіх напрямках вогонь практично припинився. За ніч значних зіткнень не зафіксовано.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян вперше озвучив втрати своєї країни за дві доби різкого загострення конфлікту. За його словами, внаслідок зіткнень на вірмено-азербайджанському кордоні за вказаний період загинуло понад 100 вірменських військових.

Влада Азербайджану заявила про 50 загиблих серед військових зі свого боку.

Увечері 14 вересня кілька тисяч людей перекрили центральний проспект Баграмяна у Єревані біля будівлі парламенту. Вони вимагали негайної відставки Пашиняна. Приводом для протестів стала заява прем'єр-міністра про готовність уряду підписати якийсь документ із Азербайджаном, який може викликати невдоволення багатьох громадян Вірменії. Місцеві ЗМІ дійшли висновку, що Пашинян готовий відмовитись від претензій Вірменії на Нагірний Карабах.

Пізніше прем'єр-міністр заявив, що не має наміру підписувати жодних документів. «Дорогі співвітчизники, закликаю, прошу не піддаватися маніпуляціям. Жодного документа не підписувалося і до підписання не готується. Це інформаційна диверсія, яка спрямовується недружніми зовнішніми силами з метою зломити імунітет країни» , — наголосив Пашинян.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що ситуація на кордоні між Вірменією та Азербайджаном знову різко загострилася в ніч на 13 вересня. Єреван та Баку звинуватили один одного у масштабних провокаціях та диверсіях. Дві доби точилися запеклі бої.

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