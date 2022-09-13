Запеклі бої на кордоні: Вірменія та Азербайджан звинувачують один одного у масштабній провокації

Вночі 13 вересня Міністерство оборони Вірменії повідомило, що збройні сили Азербайджану розпочали інтенсивний обстріл у напрямку низки прикордонних вірменських населених пунктів. Баку, у свою чергу, звинуватив Єреван у «масштабній диверсії на кордоні на Дашкесанському, Кельбаджарському та Лачинському напрямах».

«13 вересня о 00.05 підрозділи азербайджанських ЗС відкрили інтенсивний вогонь у напрямку населених пунктів Горіс, Сотк та Джермук з використанням артилерії та великокаліберної вогнепальної зброї. Обстрілювалися позиції вірменських ЗС» , — заявили в Єревані.

«Інтенсивна перестрілка, яка почалася внаслідок масштабної провокації з боку Азербайджану, продовжується. Збройні сили Вірменії реагують пропорційно» , — стверджує Міноборони Вірменії.

«Вночі диверсійні групи ЗС Вірменії замінували райони та шляхи постачання між позиціями підрозділів азербайджанської армії. В результаті вжитих нашими частинами термінових заходів щодо негайного запобігання цим актам стався бій», — повідомило Міноборони Азербайджану. У Баку та Єревані визнають, що обидві сторони зазнали втрат, проте жодні цифри при цьому не наводяться.

Міноборони Азербайджану заявляє, що вжито «необхідних заходів з метою заглушити вогневі точки збройних сил Вірменії та не допустити розширення масштабів військового конфлікту».

Вранці 13 вересня прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян провів телефонну розмову з президентом росії володимиром путіним. Єреван просить Москву втрутитися.

Крім того, Рада безпеки Вірменії прийняла рішення звернутися до Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) та Ради Безпеки ООН через загострення ситуації на кордоні з Азербайджаном.

Пашинян також провів телефонну розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном. У Держдепартаменті висловили глибоке занепокоєння у зв'язку з військовим загостренням на вірмено-азербайджанському кордоні та закликали сторони до негайного припинення бойових дій.

«Як ми вже давно ясно дали зрозуміти, воєнного вирішення конфлікту бути не може. Ми закликаємо до негайного припинення будь-яких військових дій», — наголосив глава Блінкен.

Прем'єр-міністр Вірменії зв'язався також із президентом Франції Еммануелем Макроном. Єреван заявляє про майбутні переговори за участю Парижа та Вашингтона. Однак цю інформацію Єлисейський палац поки що не підтверджує.

Поліція Вірменії у зв'язку із ситуацією на кордоні перейшла на посилений режим служби. Правоохоронці вживають заходів для забезпечення громадської безпеки, а також закликають мешканців республіки не панікувати.

Нагадаємо, старий конфлікт між Вірменією та Азербайджаном через Нагірний Карабах загострився влітку 2020 року. З 27 вересня по 9 листопада Вірменія та Азербайджан вели війну за цей спірний регіон, який населений переважно вірменами. Внаслідок цього Азербайджан повернув значну частину Карабаху під свій контроль. За посередництва Москви Єреван і Баку уклали угоду про перемир'я, на лінію розмежування було введено російських миротворців. Однак напруженість у регіоні зберігається і періодично різко загострюється як зараз.

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