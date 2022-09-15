Дітей-переселенців реєструватимуть за місцем фактичного проживання батьків: чому це важливо

Уряд підтримав Мінреінтеграції і тепер дітей з тимчасово окупованих територій при отриманні паспорта вперше будуть реєструвати за місцем фактичного проживання батьків чи їхніх офіційних представників — тож діти матимуть право на отримання довідки ВПО.

Таким чином, діти переселенців із ТОТ чи зони бойових дій тепер мають шанс на повний пакет соціальних гарантій від держави.

«З такою ініціативою виступило Мінреінтеграції, команда якого розробила відповідний законопроєкт. Новація полягає у тому, щоб дітей із ТОТ і територій, де ведуться бойові дії, при отриманні паспорта не залишати без реєстрації, як є зараз. Адже так вони не можуть отримати довідку ВПО та відповідно — допомогу від держави, а також інші адміністративні та публічні послуги», — повідомляє пресслужба.

Сьогодні уряд підтримав цю ініціативу Мінреінтеграції — слово за парламентом.

Крім того, Мінреінтегрпції нагадує, що з 1 жовтня внутрішньо переміщені особи зможуть отримувати соціальні послуги за місцем перебування.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що дітей переселенців безкоштовно забезпечать зимовим одягом.

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