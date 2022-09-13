Дітей переселенців безкоштовно забезпечать зимовим одягом: куди треба звертатися

Попереду зима і чи не найтяжчий опалювальний сезон 2022−2023 під обстрілами. Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України повідомляє, що спільно з ЮНІСЕФ забезпечать зимовим одягом дітей переселенців.

«Першочергово зимові набори будуть надаватися багатодітним родинам ВПО. Кожна дитина у родині переселенців, а це немовлята і дітки віком від 2 до 14 років, зможуть отримати теплий сучасний комплект, який складатиметься із зимової куртки, светра або світшота, термобілизни, зимових та спортивних штанів, шкарпеток, зимових черевиків, шапки, шарфа та рукавичок. Набори одягу уніфіковані та підходять як дівчаткам, так і хлопчикам.

Для отримання комплекту достатньо зателефонувати до коллцентру Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України за номером 15−48 або на номер 80 (66) 813 62 39 — Уповноваженого з питань ВПО та залишити заявку".

Але як ясно з коментарів, додзвонитися дуже складно і тут доречною була б електронна форма для подачі заяви.



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