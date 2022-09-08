«Компенсацію зможуть отримати навіть діти»: змінились умови виплат за розміщення переселенців

Уряд вніс чергові зміни до порядку надання компенсації за безкоштовне розміщення переселенців, повідомляє «Юридичний порадник для ВПО». З 3 вересня з переліку осіб, за розміщення яких надаватиметься компенсація, виключено ВПО, що перемістилися після 24 лютого 2022 року з Волинської області.

«Тепер кошти за відповідною програмою можна буде отримати лише за надання житла переселенцям, що виїхали з Києва, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Запорізької, Київської, Луганської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей.

До запроваджених урядом змін претендувати на компенсацію могли лише особи, що досягли 18-річного віку. Разом із тим з 3 вересня відповідні обмеження скасовані. Претендувати на отримання компенсації також можуть діти, які є власниками житла.

Відтепер подати інформацію про житло, в якому розміщуються ВПО, можна як через веб-ресурс «Прихисток», так і шляхом звернення до виконавчого органу сільської, селищної, міської ради, районної в м. Києві держадміністрації, відповідної військової адміністрації для її включення до інформаційно-аналітичної системи. При цьому наявність відомостей про житлові приміщення у такій системі не є обов’язковою умовою для отримання компенсації особами, що розмістили ВПО".

Крім того, за словами юристів, передбачено нові форми заяв щодо розміщення переселенців у житлі та на отримання компенсації.

«Не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дня розміщення ВПО необхідно подати повідомлення та документи. Аналогічне звернення має бути подано також у день припинення розміщення внутрішньо переміщених осіб або зміни їхньої кількості і не пізніше ніж протягом 5 днів з дня закінчення місяця, в якому надавалося для проживання житло ВПО. До виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради або військової адміністрації за місцем розташування житла необхідно подати заяву за формою https://cutt.ly/JCz4Uq4. Додатково до неї слід надати документи, що підтверджують інформацію, викладену у такій заяві. Такі звернення дозволяється подати, як у паперовому, так і в електронному вигляді на електронну адресу, визначену відповідним органом влади».

Відповідно, перерахування коштів особи, які розміщували переселенців у своєму житлі, відтепер можуть очікувати як протягом місяця після подання ними звітних документів, так і в наступних періодах.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, чи мають право на матеріальну допомогу переселенці із Криму.

36

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram