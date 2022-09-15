«Вилетять із ООН»: експерт пояснив, чому росія не оголошує війну Україні

Військовий експерт Олег Жданов, який раніше заявляв, що просування ЗСУ у Харківській області означило переломний момент у війні, пояснив, чому росія продовжує говорити про «спеціальну військову операцію», а не оголошує війну Україні.

«Якщо росія називає „спецоперацію“ війною проти України, оголошує нам війну, ООН зобов'язана включити механізми запобігання цій війні. росія визнається країною-агресором, позбавляється права голосу в ООН, вона може взагалі вилетіти з ООН за такі агресивні дії… Всі питання, які стосуватимуться врегулювання цієї війни, вирішуватимуться без росії… А всі країни-члени ООН зобов'язані розірвати відносини з росією (дипломатичні, економічні, будь-які)», — цитує експерта УНІАН.

За його словами, у такому разі Організація Об'єднаних Націй буде зобов'язана надати Україні гуманітарну та військово-технічну допомогу. До нашої країни може бути направлений контингент для проведення військової миротворчої операції.

Власне, це стримує кремль від оголошення війни, запровадження військового стану та оголошення загальної мобілізації. Такі дії російського керівництва, на думку Жданова, окрім соціального вибуху можуть ще й сильно посилити зовнішньополітичну ситуацію навколо самої росії.

Ексклюзивне інтерв'ю Олега Жданова «Восени ЗСУ вже зможуть і Херсон звільнити, і не лише його» читайте на сайті «ФАКТІВ».

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