Початок переломного моменту: Олег Жданов припустив, як розвиватимуться події на фронті

Просування ЗСУ у Харківській області означило переломний момент у війні проти російських загарбників і стало, швидше за все, початком її третього етапу. Таку думку висловив полковник запасу, військовий експерт Олег Жданов.

За його словами, до цього все літо українська армія вела позиційну війну.

«День контрнаступу ЗСУ на Харківщині можна вважати початком переломного моменту та переходом війни до третьої стадії. До стадії контрнаступальних дій ЗСУ. Це буде не так швидко, як нам хочеться, поступово, але сам факт, що ми вже почали вирішувати питання щодо розгрому російських військ і звільнення нашої території. До цього у нас був етап позиційної війни. Все літо ми провели на цій стадії, навіть трохи відступали», — зазначив Жданов.

На думку військового експерта, через українські контрнаступальні дії російська армія переходить до тактики терористичних дій щодо мирного населення.

«У зв'язку з наступом українських військ в окремих районах Херсонської області підрозділи ЗС РФ переходять до тактики терористичних дій щодо мирного населення. Зокрема, у с. Велика Олександрівка окупанти використовують людей як „живий щит“. Таким чином вони не дають українським військам проводити штурмові дії», — додав він.

Нагадаємо, що 8 вересня Збройні сили України підняли українські прапори у низці населених пунктів Харківської області, які раніше були окуповані росіянами. Зокрема, ЗСУ підняли прапор України у Балаклії, Волоховому Яру, Іванівці, Борщівці та Шевченківському. Наступного дня, 9 вересня, Головноком Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що всього за кілька днів ЗСУ звільнили від ворога вже понад 1000 квадратних кілометрів.

І, нарешті, сьогодні, 10 вересня, у Мережі з'явилися фото із Куп'янська, де бійці першого батальйону 92-ї бригади підняли український прапор над міськрадою.

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