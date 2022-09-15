«Україна захищає свободу Німеччини»: у Бундестазі закликали негайно збільшити військову допомогу

Як стало відомо, канцлер Німеччини Олаф Шольц вкотре відхилив прохання українського уряду про постачання важкого озброєння для підтримки контрнаступу України, а саме німецьких бойових танків Leopard 2A7, включаючи запчастини та навчальні блоки для солдатів.

Голова комітету Бундестагу з оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерман вважає, що постачання Заходом додаткового важкого озброєння має стратегічне значення у контрнаступі України, і що Німеччина має негайно зіграти свою роль, передавши Україні танки та іншу військову техніку.

«Військовий наступ української армії та перші відвойовані території на сході говорять про бойову міць України та її безмежну волю повернути захоплені землі у комбінації з постачанням важкого озброєння та військової техніки від її союзників. Тому негайні поставки Заходом додаткової військової техніки та важкого озброєння мають стратегічне значення», — заявила політик.

За її словами, зараз точно не час зволікань і вагань.

«Німеччина має негайно зіграти свою роль в успіхах України та поставити захищені машини, бойові машини піхоти Marder та основний бойовий танк Leopard 2. Ми стоїмо на боці українського народу і беремо на себе провідну роль у Європі у боротьбі за демократію в умовах миру та свободи», — наголосила Марі-Агнес Штрак-Циммерман.

У свою чергу депутат Бундестагу від «ХДС/ХСС» та член парламентського комітету з міжнародних справ Родеріх Кізеветтер також заявив, що для підтримки контрнаступу та успішного утримання деокупованих територій військову допомогу Німеччина має надати негайно.

«Українські солдати успішно просуваються вперед, звільняючи міста та села від російської окупації. Для того, щоб контрнаступ був успішним у короткостроковій та довгостроковій перспективі, а також для того, щоб Україна повернула та утримала всю свою територію, потрібна вся військова підтримка, яку вона може отримати негайно. Німеччина могла б відразу поставити танки Marder та Leopard, Fuchs та Dingo, та швидко дати вказівку промисловості поповнити запаси. Без цієї бронетехніки українські солдати найчастіше беззахисні у наступі. Таким чином, відмова неминуче веде до підвищених втрат з українського боку, які можна було б запобігти німецьким постачанням. На цьому етапі війни важливо продовжувати контрнаступ, щоб росія не змогла зайняти нову оборонну позицію. Саме тому зараз час бойових танків», — вважає політик.

Він додав, що Шольц та Ламбрехт повинні перестати ховатися за порожніми фразами.

«Така поведінка шкодить нашій країні… Промисловість має нарешті отримати експортні ліцензії, на які вони чекали з березня. Німеччина також має поставити основні бойові танки, які використовуються Бундесвером. Міністр оборони більше не може прикриватися заявою про те, що Бундесверу потрібне все для оборони Альянсу. Це одне з багатьох виправдань, які генеральний секретар НАТО Столтенберг кришталево чітко розвінчав» , — зазначив Родеріх Кізеветтер.

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