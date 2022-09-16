Чекав на українського воротаря: Кріштіану Роналду забив нарешті дебютний гол у сезоні (відео)

П'ятиразовий володар «Золотого м'яча», форвард «Манчестер Юнайтед» Кріштіану Роналду, у якого у квітні померла новонароджена дитина, нарешті забив свій перший м'яч у сезоні. Лідер збірної Португалії, який вперше з 2002 року пропускає Лігу чемпіонів (140 голів у турнірі!), допоміг своїй команді перемогти в матчі Ліги Європи в Кишиневі молдавський «Шериф» (2:0).

На 39-й хвилині за рахунку 1:0 на свою користь (на 17-й точним ударом відзначився Санчо) англійці отримали право на 11-метровий удар. До «позначки» підійшов Кріштіану Роналду і ударом по центру перехитрив новачка «Шерифа», українського воротаря Максима Коваля, забивши свій дебютний м'яч у Лізі Європи та встановивши остаточний рахунок у поєдинку.

Зазначимо, що Кріштіану Роналду ніяк не міг відзначитися результативною дією в сезоні, що стартував, за що навіть отримав від уболівальників насмішкувате прізвисько Агент 007 (0 голів, 0 результативних передач у 7 зустрічах).

До речі, гол у Кишиневі став для найкращого бомбардира в історії світового футболу 699-м у клубній кар'єрі. Ювілейний, 700-й, м'яч Кріштіану Роналду, мабуть, намагатиметься забити в манкуніанському дербі з «Манчестер Сіті» 2 жовтня.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що старший син Кріштіану Роналду став футболістом легендарного клубу та взяв ігровий номер батька.

Фото Twitter ФК «Манчестер Юнайтед»

95

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram