Ексворотар «Динамо» та збірної України підписав контракт з клубом-сенсацією минулої Ліги чемпіонів

Найсильніший клуб Молдови «Шериф», який у минулій Лізі чемпіонів сенсаційно обіграв мадридський «Реал» і переміг донецький «Шахтар», на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з колишнім воротарем київського «Динамо» та збірної України Максимом Ковалем.

Нагадаємо, що 29-річний вихованець запорізької школи футболу з 2018 року виступав за клуб із Саудівської Аравії «Аль-Фатех», наприкінці червня залишивши команду на правах вільного агента.

Як відомо, Максим Коваль перебрався до «Динамо» із запорізького «Металурга» за 3,1 млн євро у 17 років і тоді ж дебютував у Лізі чемпіонів. Але міцно закріпитися на останньому рубежі «біло-синіх» (хоча 107 ігор провів) талант, який став першим в історії збірної України гравцем, що народився після проголошення незалежності нашої країни, так і не зумів, виступаючи на правах оренди за «Говерлу», данський «Оденсе» та іспанський «Депортиво».

Нагадаємо, що в нинішньому сезоні «Шериф» не виступить у групі Ліги чемпіонів, оскільки у кваліфікації тираспольці пройшли словенський «Марибор» (0:0 на виїзді та 1:0 на своєму полі), але поступилися чеській «Вікторії» (1:2 вдома та 1:2 в гостях). У раунді плей-оф Ліги Європи колишня команда українського тренера Юрія Вернідуба зіграє з вірменським «Пюніком».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що воротар «Динамо» Денис Бойко прикрасив тіло тризубом та вишиванкою.

Фото ФК «Шериф», ФК «Динамо»

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