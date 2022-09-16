Я пережив параліч обличчя: Потап вперше розповів про свою хворобу

Напередодні прем’єри нових епізодів вокального проекту «Голос країни-12» (ТЕТ) в країну повернувся один з тренерів шоу — Потап. В інтерв’ю «Сніданку з 1+1» співак розповів чим займався весь час, починаючи з 24 лютого. Адже відомо, що війна застала Потапа за кордоном.

— Мене давно не було в ефірі, але я весь час працював, — сказав Потап. — Довгий час був закордоном, давав концерти від Польщі і до Латинської Америки. Ми з Настею як сім’я волонтерів зробили дуже багато. Ще декілька тижнів тому сумма, яку ми назбирали, була 75 мільйонів гривень, зараз же ця цифра наближається до відмітки 100 мільйонів. Вже настав час повернутися додому і підтримувати Україну в культурному плані. В Україну я повернувся вже давно, видихнув, адже в нас був божевільний графік і знову розпочав працювати у волонтерському напрямку.

В середині липня артист налякав шанувальників новиною про те, що в нього через хворобу паралізувало половину обличчя. В ефірі Потап вперше розповів про свій стан здоров’я.

— В мене був синдром Рамсея-Ханта, з яким нещодавно боровся Джастін Бібер, тобто через нерви в мене паралізувало половину обличчя, — поділився Потап. - Це дуже важка штука. За цей час я тяжко перехворів на ковід та отит. Але коли я дивлюсь на хлопців, які воюють, то думаю: ну який параліч, про що взагалі можна казати?

Розповів Потап і про те, чи писали йому російські зірки від початку вторгнення рф на територію України. З першого дня війни артист не стримувався у своїх висловлюваннях щодо відсутності позиції у зірок з українським корінням та звертався до них з жорсткими промовами з екрану смартфону.

— Були російські зірки, які писали мені після Бучі, — сказав Потап. — Не хочу називати їхніх імен. Була одна зірка, яка писала мені, що вона з Одеси і хвилюється за ситуацію в країні, на що я відповів: який ти одессит, якщо сидиш в Дубаї та викладаєш відео, як їси червону ікру в той момент, коли російські ракети обстрілюють твоє місто, а ти про це мовчиш. Якщо ти одесит, то підтримуй свою країну. З початком війни ми з Настею прийняли дуже активну позицію в інформаційному просторі. І Настя, і я писали, дзвонили всім українським зіркам, які знаходилися у рф. Одного разу я навіть почув, як Настя каже: «Ти не можеш називати себе українкою, я зроблю все, щоб позбавити тебе українського громадянства».

Потап зізнався, що очікував повернення «Голосу країни». За його словами, зараз цей проект дуже потрібен.

"Голос країни" вже незабаром повернеться на екрани

— Цей проєкт зараз дуже «на часі», адже в нас з’явиться можливість подивитися на себе такими, які ми були до війни, — вважає співак. — Війна прийшла до кожної домівки і змінила усіх нас, де б ти не перебував у той момент. Я весь цей час спілкувався зі своєю командою. Дехто з них опинився на тимчасово окупованій території, дехто займався тим, що виступає на концертах та допомагає ЗСУ. В нашій команді навіть народилася одна дитинка, а інша дівчина вже на сьомому місяці вагітності. Команда стала більшою. Я дуже хочу, щоб ви побачили цей новий пласт українців та мали змогу відволіктися від новин хоча б на пару годин.

Потап також розповів про внутрішні перевтілення і наголосив, що викреслив зі своєї творчості російську мову.

— Я викреслив зі своїх пісень російську мову, — сказав співак. - Мої нові пісні будуть писатися суто українською, іспанською або англійською мовою. Якщо люди попросять, то на концертах я можу заспівати щось з того, що було написано до війни, але у нових піснях ніякої російської мови. Я приїхав додому з великою ідеєю, яка змінить сучасний український шоу-бізнес. Я хочу зробити так, щоб молоді виконавці заробляли гроші та розвивали українську культуру, тому що для національної ідеї повинен фундамент.

Нагадаємо, що на відміну від Потапа, Святослав Вакарчук відмовився зніматися у нових епізодах «Голосу країни-12», пояснивши це тим, що життя в січні 2022 та вересні 2022 — різні всесвіти.

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