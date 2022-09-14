Святослав Вакарчук відмовився зніматися у нових епізодах «Голосу країни-12»

Лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук, який під час одного з виступів потрапив під артилерійський обстріл, вирішив не зніматись у нових епізодах 12 сезону шоу «Голос країни» («1+1»). Про таке рішення Святослав написав на своїй сторінці у соціальній мережі.

- Наразі продакшн «Голосу країни» ухвалив рішення показати відзняті до повномасштабного вторгнення росії епізоди, додавши щось актуальне, бо життя в січні 2022 та вересні 2022 — різні всесвіти. Розумію рішення команди проєкту вийти в ефір, але мене у дозйомках не буде (покажуть лише у «старих», січневих кадрах), — написав Вакарчук.

Шанувальники співака одностайно підтримали його рішення. Продюсери проєкту поки що не коментують ситуацію. Незрозуміло і яким буде рішення решти тренерів проєкту — Олі Полякової, Наді Дорофєєвої та Потапа. До речі, Потап залишив Україну ще до повномасштабного вторгнення і досі не повертався.

Нагадаємо, 12 сезон «Голосу країни» вийшов в ефір наприкінці січня 2022 року і до війни з росією встиг показати п'ять епізодів «сліпих прослуховувань». Продюсери, посилаючись на прохання шанувальників, вирішили починаючи з жовтня показати вже зняті ефіри, доповнивши їх актуальними сюжетами.

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