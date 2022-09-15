Потап нарешті повернувся до України

Продюсер Олексій Потапенко, у якого, за словами Насті Каменських, близько двох місяців було паралізовано половину обличчя через напруження та стреси, повернувся в Україну.

В ефірі «1+1» Потап зазначив, що він в Україні вже давно, і що його на кордоні зустрічали словами: «Не може бути».

Продюсер розповів про збір коштів, які вони проводили з Каменських як волонтери. За його словами, їхня родина назбирала вже 75 мільйонів гривень й прямує до 100-мільйонної позначки.

Олексій Порапенко розповів, що за кордоном його «база» була під Барселоною, але він багато гастролював — від Польщі до Латинської Америки. Повернувшися додому він трохи відпочив та «видихнув», бо графік за кордоном був дуже щільним.

Поки продюсера не було в Україні, на його адресу висловлювалося багато критики. Втім, за його словами, він не відчуває, що хейту побільшало, але він став більше спрямованим. При чому не лише з боку україенців. Тож він підкреслив, що «хейтом керують» и що піддаватися цьому не потрібно, бо це — також «зброя в руках ворога».

Раніше Олексія Потапенка «штрикнула» Анастасія Приходько, які зізналася, що не любить продюсера і що має багато питань до тих артистів, які виступають як за кордоном, так і в Україні. Втім, за її словами, з'ясовувати стосунки варто вже після завершення війни.

Фото — скріншот

47

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram