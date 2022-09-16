Дивне «правосуддя»: у судді Верховного суду України знайшли паспорт громадянина рф

В Україні спалахує новий скандал, пов'язаний із судовою гілкою влади: заступник голови Верховного суду України та голова Касаційного господарського суду у його складі Богдан Львов виявився власником російського паспорта.

Богдан Львов

Про це йдеться у розслідуванні журналістів «Схем» (проект «Радіо Свободи»)



У розслідуванні наголошується, що у 2017 році, під час конкурсу на посаду в суді, Львов зазначив у своїй анкеті, що він не має громадянства іншої країни.

Але, за даними «Схем», це не відповідає дійсності — Львов, окрім українського, має громадянство російської федерації.

Журналісти отримали витяг з реєстру «Роспаспорт», згідно з яким паспорт громадянина РФ Богдана Львова оформлений у Москві 1999 року, і з того часу власник його кілька разів оновлював.

Сам Львов під час спілкування з журналістом «Схем» спростував, що має російський паспорт, навіть коли перед ним поклали його заяву про отримання паспорта рф у 1999 році. При цьому він визнав, що почерк підписів схожий.

Також у розслідуванні йдеться, що суддя має нерухомість, а саме 2-кімнатну квартиру на Ленінградському шосе в Москві. Нею володіють спільно теща судді та його дружина.

Крім того, у розслідуванні стверджується, що дружина Львова також є громадянкою країни-агресора.

«Займати державну посаду, маючи громадянство іншої країни — не просто заборонено українським законом. Після 2014 року наявність паспорта громадянина рф у представника влади України — природно викликає питання серйознішого характеру — про те, на користь якої з двох країн він працює?» — йдеться у розслідуванні.

Богдан Львов стверджує, що дізнався про існування російського паспорта на його ім'я від журналістів, і припускає, що це чиясь спроба його зганьбити. Проте «Схеми» стверджують, що Львов користувався російським паспортом при оформленні російського індивідуального податкового номера в 2010 році.

Журналісти передали зібрані ними свідоцтва до Верховного суду, заступником голови якого є Львов, та до Служби безпеки України.

Нагадаємо, днями у Харкові за підозрою у державній зраді затримали колишнього керівника регіонального Управління СБУ Романа Дудіна.

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