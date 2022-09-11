Ексголову УСБУ у Харківській області затримано за підозрою у держзраді, — ЗМІ

Журналісти, посилаючися на джерела у правоохоронних органів, повідомляють про затримання колишнього керівника Управління СБУ Харківщини Романа Дудіна.

Про це «Суспільному» повідомили два джерела у правоохоронних органах, додавши, що Дудіну висунули підозру у державній зраді та залишенні місця служби.

Втім, журналістам наразі не вдалося отримати коментар ані у Державному бюро розслідувань, ані у самого пана Дудіна. За їхньої інформацією, колишнього очільника СБУ Харківщини затримали в одній із областей на заході України.

Зазначається, що Роман Дудін був звільнений президентом Володимиром Зеленським після поїздки останнього на Харківщину 29 травня. Зеленский тоді заявив, що посадовець «не працював на захист міста з перших днів повномасштабної війни, а думав тільки про себе особисто».

Нагадаємо, що у липні поточного року ДБР повідомляло про затримання чинного співробітника Служби безпеки Украіни, який працював на спецслужби рф. Йшлося про колишнього начальника управління СБУ в Автономній республіці Крим Олега Кулініча.

Також у липні Зеленський підписав укази про звільнення очільника СБУ Івана Баканова за «невиконання або неналежне виконання службових обов’язків, що спричинило людські жертви або інші тяжкі наслідки або створило загрозу таких наслідків».

А у серпні слідчі СБУ повідомили про підозру колишньому заступнику керівника Головного управління розвідки Міноборони України.

Фото Романа Дудіна із соціальних мереж

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