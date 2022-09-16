«Одразу видно, хто тут альфа-самець»: експерти прокоментували фото з Шанхайського саміту

Розпочавши повномасштабну війну проти України, президент рф володимир путін втратив весь свій авторитет, про що красномовно говорить епізод на саміті Шанхайської організації співробітництва в Узбекистані: під час дружньої зустрічі лідерів країн-учасниць господаря кремля посадили на низький диван, тим самим показавши, що йому вже не довіряють «очолювати» застілля.

Не це звернула увагу політична психологиня Світлана Чуніхіна на своїй сторінці у Facebook.

«Для світової політики ігри в просторові метафори „вище-нижче“ все ще мають значення… У Тетчер із Горбачовим, неясно пам'ятаю, теж був подібний епізод. Ну і ось. З того часу мало що змінилося. Але для путіна (другий справа) змінилося майже все», — пише вона.

На фото видно, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган сидить вище за всіх і щось розповідає, а путін потрапив до списку тих, хто просто слухає знизу. Ще нижче опинився самопроголошений глава Білорусі олександр лукашенко.

За словами блогера Сергія Наумовича, це наглядне домінування президента Туреччини Реджепа Ердогана.

«Одразу видно, хто тут альфа-самець, а хто тут моль зі шматком бульби», — написав він.

Не залишився осторонь й експерт Українського інституту майбутнього Юрій Романенко.

«Ердоган: Пацани, принцип простий — вранці гроші, увечері стільці і частіше робіть всяку х@йню. путін: «Ясно-зрозуміло», — так експерт прокоментував це красномовно фото з саміту.

За словами журналіста-розслідувача «Української правди» Михайла Ткача, це фото взагалі нагадує анекдот.

«Анекдот. путін помирає і ви всі прокидаєтесь наступного ранку. А лукашенко не прокидається, тому що не лягав», — написав він на своїй сторінці у Фейсбуці.

Зазначимо, що для путіна завжди було важливим питання його зросту на фото з іншими лідерами. Пресслужбу Кремля неодноразово викривали у редагуванні фото. Одним із останніх став інцидент з Ердоганом, коли путіна спеціально «збільшили», щоб він не відставав від турецького президента. А, за словами прем'єр-міністра Великої Британії у 2007−2010 роках Гордона Брауна, російський диктатор посадив його на низький стілець та намагався залякати, читаючи вголос досьє британця.

А ще російський диктатор раніше часто любив змушувати інших світових лідерів чекати на його прихід, порушуючи протокол й не зважаючи на те, що змушувати чекати колег на переговорах — моветон і прояв неповаги у політиці. Так, він змусив чекати на себе 14 хвилин королеву Великобританії Єлизавету ІІ, король Іспанії Хуан Карлос II очікував на нього 20 хвилин, прихильник політики росії Трамп чекав на кремлівського диктатора 40 хвилин, а Папі Римському довелося чекати на нього аж цілу годину.

Але, схоже, ці часи у минулому. Адже в Тегерані прийшлося понервувати вже російському диктаторові в очікуванні президента Туреччини Реджепа Ердогана. Тоді путін переминався з ноги на ногу в кімнаті для зустрічі близько хвилини, поки його турецький колега нарешті не вийшов до журналістів. Далі більше. Під час короткого спілкування з представниками одразу кількох делегацій турецький президент виявив вельми власний жест — поклав руку на плече путіна, практично нахилившись над ним, що дозволяє його зріст.

Зазвичай подібні жести дозволяють собі старші щодо молодших. У тандемі Ердоган — путін старшим з віком є саме кремлівський лідер: йому цього року виповниться 70. А ось Реджеп Ердоган 26 лютого лише відзначив своє 68-річчя. Втім, це не завадило йому показати своє ставлення до путіна — мовляв, твій час на «троні» вже спливає, знай, хто тут тримає ситуацію під контролем. Тому вчорашній диванчик — це лише продовження започаткованого Ердоганом.

Нагадаємо, що в Україні чітко бачать, що президент Турції Ердоган веде з путіним свою гру і його російському «партнеру» не варто розслаблятися.

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