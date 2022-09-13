«Азербайджанській ніж Ердогана у спину путіна»: блогер про стрілянину між Вірменією і Азербайджаном

Сьогодні Вірменія та Азербайджан звинувачують один одного в початку нової фази військового конфлікту. Український економіст та блогер Сергій Фурса вважає, що президент Турції Ердоган веде свою гру і його російському «партнеру» не варто розслаблятися.

«Азербайджанській ніж Ердогана у спину путіна

Ердоган просто суперпрофесіонал у вставлянні ножів в спину. При чому, він може вставляти їх одночасно у різні спини різним людям.

Не пройшло і тижня як Ердоган підтримав путіна у його зерновому шантажі. Заявивши, що зернову угоду можна переглянути і вона не працює так, як передбачалося. Може тому, що путін цим шантажем хоче добитися збільшення російського експорту, наприклад, добрив, а Ердоган думає, що і тут він може бути посередником і заробити. Нічого особистого, тільки бізнес. І не важливо для Ердогана, що зернова угода дуже важлива для України і української економіки. Хоча ні, якраз важлива, бо тоді шантаж буде ефективніший.

А потім сталася блискавична операція ЗСУ у Харківській області. І посипалась російська армія. І це побачив Ердоган. І вирішив, що це найкращий час для свого удару. В результаті, Азербайджан почав атаку на Вірменію. Розуміючи, що саме в цей час росія не може дозволити собі втрутитися. Що саме в цей час не важливо є Вірменія членом ОДКБ чи не є. Нема можливості у росіян прийти на поміч. росія не може собі дозволити ще одну військову ганьбу. Вона і одну не дуже може собі дозволити. А тут перспектива двох одночасно.

Російська армія така могутня, що ії могутність зараз помітна усім навколо. Для цього не потрібно навіть сідати на найбільше колесо у Європі. Цю могутність видно і з під Херсону, і з Анкари, і з Баку. І з Єревану видно. І зараз Ердоган одним ударом виставляє на посміховисько не тільки путіна і російських генералів, але й ОДКБ. Конкурента свого впливу у Середній Азії. Що заважає йому будувати тюркський мир. ОДКБ який виявився точно не аналогом НАТО. Цікаво, чи буде на найближчий зустрічі із лідером Китаю путін благати Сі витягти у нього з заду ніж Ердогана.

Звісно, в цій ситуації не позаздриш Пашиняну. Вірменська армія не може на рівних протистояти силам Азербайджану, за якими стоїть спільний друг Ердоган. Вірмени критично залежать від Росії. І тому тиждень тому Пашинян як цуцик бігав за путіним у Владивостоці, склавши компанію лідеру хунти з Мьянми, демонструючи на економічному форумі, що ніякої ізоляції росії нема. Не допомогло.

Так що якщо знов побачите, що путін якось криво сидить за столом, то можемо тепер з впевненістю сказати. Сидіти рівно йому заважає ніж Ердогана".

Нагадаємо, що раніше «ФАКТИ» писали про те, що президент Ердоган, який приїжджав до Львова і зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським, фактично розігрував путіна, вдаючи, що намагається умовити співрозмовника на перемир'я.



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