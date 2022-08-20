Президент Турецької Республіки Реджеп Таїп Ердоган, який приїжджав до Львова і зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським, фактично розігрував путіна, вдаючи, що намагається умовити співрозмовника на перемир'я.

Таку думку «24 каналу» висловив російський публіцист Андрій Піонтковський. За його словами, Ердоган і не приховував, що їде до Львова з дорученням путіна умовити українську владу погодитися на припинення вогню або, іншими словами, на капітуляцію.

«Ердоган обіцяв путіну зробити те, що не змогли для нього зробити 16 червня Макрон, Драгі та Шольц. Їх, як відомо, українці послали туди ж, куди й російський корабель», — сказав публіцист. Він зазначив, що турецький президент — хитра людина і політик, який чудово розуміє, що з цієї витівки нічого не вийде. Але він мав показати президенту росії, що намагався виконати його прохання.

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Піонтковський вважає, що Ердоган лише вдавав, що схиляє Зеленського до перемир'я, проте обидві сторони розуміли, в яку гру вони грають.

При цьому, за словами публіциста, Ердоган, знаючи, що результат переговорів буде негативним, взяв з путіна величезну «плату» — свободу дій у Нагірному Карабаху та Сирії. Він зазначив, що це чудово показує, в якому розпачі перебуває путін, якщо погодився заплатити таку ціну, зрадити своїх союзників за порожню обіцянку Ердогана вмовити Зеленського.

Своїм візитом він лише виконав формальні зобов'язання, щоби потім сказати російському диктатору: «Я намагався, але нічого не вийшло».

До речі, турецькі ЗМІ писали, що Ердоган їде в Україну з пропозиціями про посередництво під час обміну полоненими та особистої зустрічі путіна та Зеленського у Туреччині.

Після переговорів президент України заявляв, що контакти з москвою будуть можливі лише в тому випадку, коли російська армія піде із захоплених нею українських територій.

Фото із сайту Офісу президента

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