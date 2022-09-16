Ворог знову завдав підлого удару по Кривому Рогу: постраждала інфраструктура (відео)
Окупанти знову вдарили по критичній інфраструктурі Кривого Рога. Під обстрілом вкотре виявилися гідротехнічні споруди, є значні руйнації.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Дніпропетровської області Валентин Резніченко.
«Кривий Ріг знову під ворожим вогнем. Росіяни направили свої ракети з критичної інфраструктури. Серйозні руйнування гідротехнічних споруд», — написав Резніченко.
За його словами, рятувальники та аварійні служби вже ліквідують наслідки "прильотів" і роблять все, щоб запобігти техногенній катастрофі.
"Черговий ракетний терор росіян... Працюємо. Не панікуємо", - додав Резніченко.
Своєю чергою, в Мережі повідомили, що, ймовірно, окупанти знову цілилися у греблю. На місці вибухів здійнявся дим. У самому місті також є прильоти.
Нагадаємо, що рашисти вже котрий день атакують Кривий Ріг, завдаючи ударів по критичній інфраструктурі. Місто досі не може оговтатися після підтоплень, що виникли через попередній удар по греблі.
У свою чергу західні аналітики назвали справжню причину ударів рф по гідротехнічних спорудах Кривого Рогу та сусідньої Кіровоградщини.583
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