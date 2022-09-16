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Ворог знову завдав підлого удару по Кривому Рогу: постраждала інфраструктура (відео)

15:18 16 вересня 2022
Ворог знову завдав підлого удару по Кривому Розі: постраждала інфраструктура (відео)

Окупанти знову вдарили по критичній інфраструктурі Кривого Рога. Під обстрілом вкотре виявилися гідротехнічні споруди, є значні руйнації.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Дніпропетровської області Валентин Резніченко.

«Кривий Ріг знову під ворожим вогнем. Росіяни направили свої ракети з критичної інфраструктури. Серйозні руйнування гідротехнічних споруд», — написав Резніченко.

 

За його словами, рятувальники та аварійні служби вже ліквідують наслідки "прильотів" і роблять все, щоб запобігти техногенній катастрофі.

"Черговий ракетний терор росіян... Працюємо. Не панікуємо", - додав Резніченко.

 

Своєю чергою, в Мережі повідомили, що, ймовірно, окупанти знову цілилися у греблю. На місці вибухів здійнявся дим. У самому місті також є прильоти.

 

Нагадаємо, що рашисти вже котрий день атакують Кривий Ріг, завдаючи ударів по критичній інфраструктурі. Місто досі не може оговтатися після підтоплень, що виникли через попередній удар по греблі.

 

У свою чергу західні аналітики назвали справжню причину ударів рф по гідротехнічних спорудах Кривого Рогу та сусідньої Кіровоградщини.

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Ворог знову завдав підлого удару по Кривому Розі: постраждала інфраструктура (відео)

Ворог знову завдав підлого удару по Кривому Рогу: постраждала інфраструктура (відео)

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