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Україна

Окупанти цілеспрямовано завдають ударів по Кривому Рогу: аналітики назвали причину

11:38 16 вересня 2022
Зруйнована дамба у Кривому Розі

Російський ворог цілеспрямовано б'є по Криворізькому району та Кривому Рогу, особливо по гідротехнічних спорудах.

Про це йдеться у звіті аналітиків американського Інституту вивчення війни.

Таким чином, вважають експерти, противник намагається підірвати плацдарм ЗСУ у Херсонській області.

«Російські сили, ймовірно, продовжують завдавати ударів по українських греблях на річці Інгулець, щоб підняти рівень води і «висадити в повітря український плацдарм на півночі Херсонщини», — вважають в ISW.

Фахівці зазначають, що це може загрожувати українським логістичним шляхам так само, як і українська армія загрожує російським переправам через Дніпро.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський відреагував на ракетні удари по його рідному місту, пообіцявши жорстку відповідь на кожен вияв терору.

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