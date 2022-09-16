Окупанти цілеспрямовано завдають ударів по Кривому Рогу: аналітики назвали причину
Російський ворог цілеспрямовано б'є по Криворізькому району та Кривому Рогу, особливо по гідротехнічних спорудах.
Про це йдеться у звіті аналітиків американського Інституту вивчення війни.
Таким чином, вважають експерти, противник намагається підірвати плацдарм ЗСУ у Херсонській області.
«Російські сили, ймовірно, продовжують завдавати ударів по українських греблях на річці Інгулець, щоб підняти рівень води і «висадити в повітря український плацдарм на півночі Херсонщини», — вважають в ISW.
Фахівці зазначають, що це може загрожувати українським логістичним шляхам так само, як і українська армія загрожує російським переправам через Дніпро.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський відреагував на ракетні удари по його рідному місту, пообіцявши жорстку відповідь на кожен вияв терору.210
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