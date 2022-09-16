На кожен прояв терору рф буде жорстка відповідь: Зеленський про удари росії по гідротехнічних спорудах

Російські війська завдали ракетних ударів по гідротехнічній інфраструктурі України якраз під час візиту до нашої країни голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

Про це сказав президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні за результатами 204-го дня війни.

«Я поінформував [голову Єврокомісії] про нову і особливо підлу тактику російських терористів — удари по енергетичній та гідротехнічній інфраструктурі. Саме під час перебування в Україні російська армія завдала нового ракетного удару по Кривому Розі, Кіровоградщині. В обох випадках — по гідротехнічних спорудах», — сказав він.

Глава Української держави заявив, що мета цих обстрілів абсолютно зрозуміла — «це удари по людях, по нормальності життя в Україні».

«Держава-терорист намагається показати, ніби вона може компенсувати такими ударами боягузтво та бездарність його військових, провал її спроб уникнути санкцій та економічної ізоляції», — сказав Зеленський.

Він підкреслив, що «на кожен прояв російського терору буде незмінно жорстка та принципова реакція, тому необхідно ухвалити восьмий санкційний пакет ЄС».

Також Володимир Зеленський знову наголосив на необхідності внесення Штатами росії до списку країн-спонсорів тероризму.

Крім того, у відеозверненні український лідер додав, що з початку повномасштабного вторгнення росія застосувала проти України понад 3800 різних ракет, але жодна з них не наближає росію до її цілей у війні, а призводить лише до ще більшої економічної деградації та ще чіткішого історичного осуду.

Нагадаємо, напередодні президент України відвідав звільнений від російських окупантів Ізюм на Харківщині, пообіцявши, що життя повернеться на всі деокуповані території.

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