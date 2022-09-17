«Росія повторила в Ізюмі те, що зробила в Бучі. Світ повинен на це відреагувати», — Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив про докази злочинів росіян у звільненому Ізюмі, він також підтвердив, що ООН направляє на Харківщину свою місію. Про це він заявив у своєму зверненні.

«На Харківщині тривають слідчі дії в районах, які були звільнені від російської окупації. Знайдені катівні, у яких знущалися з мирних жителів окупованих міст і селищ, приміщення, у яких тримали людей — навіть іноземців. Зокрема, сімох громадян Республіки Шрі-Ланка, студентів Куп’янського медичного коледжу. Ще в березні їх захопили російські солдати і згодом утримували цих людей у підвалі. Лише тепер, після звільнення Харківщини, ці люди були врятовані, їм надається належна медична допомога», — сказав президент.

За його словами, зараз триває ексгумація тіл на місці масового поховання біля Ізюма. Станом на цей час встановлено понад 440 могил.

«Про кількість похованих там людей ще зарано говорити, слідчі дії тривають. Вже є чіткі докази катувань, знущання з людей… Ба більше, є свідчення, що російські солдати, чиї позиції були неподалік цього місця, стріляли по похованих просто для розваги. Світ повинен на все це відреагувати. Росія повторила в Ізюмі те, що зробила в Бучі. І ми зараз тільки почали дізнаватися повну правду про те, що відбувалося в цей час на Харківщини. Добре, що в структурах ООН вже готують групу працівників, яка побуває в цьому місці біля Ізюма, яка побачить і зможе доповісти всім у системі ООН про те, що робили терористи Росії», — каже Зеленський.

Як тепер живе деокупована Харківщина читайте в ексклюзивному матеріалі «ФАКТІВ»: «Після окупації Балаклії деякі „колеги“ продовжили працювати поліцейськими»: правоохоронець розповів, що побачив у звільненому від рашистів місті.

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