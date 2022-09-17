«Відрізали вуха і катували струмом»: на звільненій Харківщині виявлено десять приміщень для тортур

Харківська область на сьогоднішній день майже повністю звільнена від рашистів. Жителі Харківщини пережили жах війни, розв'язаної російською федерацією проти України. Окупанти катували та вбивали мирних жителів. В Ізюмі виявлено поховання 445 громадян нашої країни. У декого відрізані вуха. На тілах сліди тортур. Це поховання виявлено поряд із міським цвинтарем. Там же рашисти влаштували вогневі позиції. Нелюди розстрілювали пам'ятники на цвинтарі.

На звільненій від рашистів території Харківської області виявлено десять катівень, у яких росіяни витончено знущалися з українців. Про це на брифінгу розповів голова Національної поліції України Ігор Клименко.

«Два приміщення для тортур було виявлено у місті Балаклія, — повідомив Ігор Клименко. — Одне — у підвалі поліцейського управління, у слідчому ізоляторі. На момент звільнення міста там було сорок чоловік. Люди у камері провели різну кількість часу. Наприклад, співробітник ДСНС пробув там тиждень. А один місцевий мешканець — 38 діб».

У катівнях не було умов для утримання полонених, був відсутній туалет, умивальник. Полонених двічі на добу по черзі виводили до туалету з мішком на голові.

У другій камері в поліцейському управлінні рашисти, за словами Ігоря Клименка, утримували жінок.

«У момент визволення там перебували вісім жінок. Рашисти кидали їм у камери одноразові медичні маски, щоби жінки могли хоч якось робити гігієнічні процедури», — розповів Клименко.

За словами голови Нацполіції, окупанти жорстоко били заарештованих. «Біля камер для тортур ми виявили молотки та зашморги. Відомо, що мінімум одного чоловіка — 40-річного аграрія, задушили таким зашморгом» , — сказав Клименко.

Про катівню на території друкарні в Балаклії городяни згадують із жахом: «Людей утримували у спеціальних прозорих тісних боксах, били струмом і застосовували зашморги».

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У практично зруйнованому Ізюмі виявлено шість приміщень для тортур, сказав Клименко.

«Вони знаходились у будівлі СБУ, прокуратури, у ЦНАПІ, поліції. Скільки людей одночасно утримувалося в цих камерах, поки що сказати складно , — повідомив голова Нацполіції. — Тут же були й карцери. В одному з таких карцерів на стіні хтось надряпав слова молитви «Отче наш».

Серед жертв рашистів опинилися шестеро студентів із Шрі-Ланки.

«Хлопці намагалися виїхати з Куп'янська до Харкова, але їх затримали та відправили до Вовчанська до камери, де з них знущалися , — повідомив Ігор Клименко. — У двох студентів на великому пальці ноги плоскогубцями вирвали нігті. Зараз усі іноземні студенти перебувають у безпеці».

Глава Національної поліції України заявив на брифінгу, що правоохоронці встановили російські військові частини, солдати яких безчинствували в Харківській області.

«Тут був і ОМОН із Тольятті, і представники ФСБ, і Росгвардія. Особи катів встановлюються , — заявив Клименко.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що на окупованих територіях рашисти влаштовували в церквах туалет. А поряд з одніїю із камер для тортур кати облаштували кімнату з іконами.

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