Соціолог і дослідник «путінізму» Ігор Ейдман назвав фатальною помилкою путіна дозвіл своїм «боярам» створювати приватні армії

«Вторгнення в Україну може для росії закінчиться апокаліптичною смутою, — пише Ігор Ейдман на своїй сторінці в соцмережах . — На зустріч їй вже скачуть першозвісники цього майбутнього російського Апокаліпсису — Пригожин та Кадиров.

Будь-яка диктатура тримається на централізованому насильстві. Децентралізація апарату насильства в ній неминуче призводить до «війні всіх проти всіх». путін зробив фатальну помилку, дозволивши своїм боярам створювати приватні, по суті, армії. Українці перемелюють російські федеральні силові структури на криваве борошно. Політично кремль теж слабшає. Сам путін стрімко здувається, у тому числі й морально (він був просто жалюгідним на останньому саміті ШОС в Узбекистані).

В цій ситуації дедалі більшу роль відіграють нові, такі, що швидко ростуть, по суті, приватні армії (ПВК, кадировці, регіональні батальйони тощо). А ті, хто їх контролює, стають найімовірнішими претендентами на переділ влади в країні та окремих регіонах.

Якщо так далі піде, військові зведення отримуватимемо не з Донбасу, а з самої матінки-москви.

1 січня 2025 року тривали бої на центральній ділянці московського фронту, з півдня на Кремль наступали загони абреків Кадирова, з північного сходу — армія зеків Пригожина, з південного заходу — регіональні собянінські добровольчі батальйони. Решткам Россгвардії Золотова, що продовжують оборону кремля, наступаючими був висунутий ультиматум з вимогою капітуляції. У цей же час з Казані надійшло повідомлення, що татарські добровольчі регіональні батальйони, сформовані для участі у війні проти України, але які давно зі зброєю в руках повернулися додому, повністю звільнили місто від загонів колишньої ФСБ, які його утримували. Подібні процеси відбувалися в Башкортостані, Дагестані, Якутії, Туві, Бурятії та інших національних республіках, а також у Хабаровському краї та Примор'ї.

Утрирую звичайно, але тенденцію відображує".

Фото Ігоря Ейдмана із соцмереж

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