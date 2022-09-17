«Був справжнім „злодієм у законі“ старої формації»: знаменитий «авторитет» «Антимос» помер у Туреччині

Колишній перший заступник очільника Нацполіції України та екс-керівник кримінальної поліції генерал Вячеслав Аброськін підтвердив інформацію про те, що в Туреччині помер один з найвідоміших «злодіїв в законі» — «Антимос».

«Я можу сказати, що він був справжнім „злодієм в законі“ старої формації. З такими, як він, завжди було цікаво боротися, все відбувалося за правилами, бо він не був „апельсиновим“. Цікаво інше: за 206 днів війни з російськими окупантами не почув про реакцію жодного „злодія в законі“ з нашої країни. Під час Другої світової війни велика кількість „злодіїв“ радянського союзу зі зброєю в руках виступали проти фашизму», — написав він у соцмережах.

У 2018 році, працюючи в поліції, Вячеслав Аброськін розповідав про судовий процес з «Антімосом» щодо його українського громадянства, який тривав. Так, за словами генерала, одна з посадових осіб Держміграційної служби скоїла злочин, підробивши документи та видавши «Антимосу» паспорт громадянина України.

Він також зазначав, що на той час в нашій країні було більше сорока «злодіїв у законі», які контролювали багатьох депутатів та чиновників.

Нагадаємо, що влітку був оголошений у розшук голова Федерації боксу Одеської області. 56-річного уродженця росії звинувачують у зазіханні на територіальну цілісність України та створення злочинної організації, яка вчиняла вбивства на замовлення, займалася вимаганням грошей, контрабандою зброї та боєприпасів, а також збутом наркотиків.

Фото зі сторінки Вячеслава Аброськіна

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