Військовий експерт розповів, чому застопорився контрнаступ ЗСУ і коли чекати на новий

Військовий експерт Олег Жданов, який раніше пояснював, чому росія досі не оголосила Україні війну, продовжуючи заявляти про «спеціальну військову операцію», вважає, що темпи контрнаступу ВСУ після стрімких подій на Харківщині сповільнилися через резерв, який не безмежений.

«На сьогодні ми не маємо можливості постійно вводити в бій нові резерви. Як я розумію, зараз спостерігатиметься деяке зниження темпів контрнаступу, але він триває на Херсонському напрямку, частково на Донецькому напрямку в районі Сіверська — Лиман, Кремінна. З'явилася інформація про те, що вже 5 тисяч військовослужбовців нашої армії закінчили навчання на Заході. Зараз ми формуватимемо новий резерв, який здійснить наступний етап більш активного контрнаступу», — заявив він в коментарі «Обозревателю».

Експерт не виключає, що активізація дій на фронті може відбутися найближчими тижнями, можливо, до кінця місяця.

Раніше відомий волонтер Роман Донік зазначав, що після контрнаступу ЗСУ на Харківщині ворог відступив та перегруповується, але поблизу кордону з Україною і поблизу Харкова стоять боєздатні підрозділи окупантів в достатньо великій кількості. За його словами, українці мають усвідомлювати, що наразі у Сил оборони немає достатньо ресурсів та сил, щоб «хвилею прокотитися по всім окупованим територіям».

Ілюстративне фото зі сторінки Генштабу ЗСУ у соцмережах

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