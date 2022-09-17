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Події

Невідомі спалили у Криму авто головного кремлівського пропагандиста

17:17 17 вересня 2022
Машина Кисельова, що згоріла

В окупованому Криму згоріла машина гендиректора «росії сьогодні» та телеведучого Дмитра Кисельова — фігуранта «чорного списку» українського Мінкульту.

Як повідомляють російські пабліки, автівку підпалили вночі. Це сталося близько другої години ночі на вулиці Айвазовського в Коктебелі. Пишуть, що вогонь знищив «Ленд Ровер Фрілендер» та гольф-кар.

Стверджується, що тут знаходиться вілла пропагандиста і що порушено кримінальну справу. Очевидці кажуть, що палій був у «медичній масці, окулярах, каптурі та бахилах».

Кисельов, який у 2014 році заявляв, що росія — єдина країна у світі, яка «здатна перетворити США на радіоактивний попіл», наразі звинувачує Захід у війні, яку росія розв'язала в Україні, заявляючи про «стару і незмінну мету» західних країн «покласти край росії «.

Фото «Меш»

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