«Торгівлею совістю не займаюся»: Максим Галкін відреагував на присвоєння йому в росії звання «іноземного агента»

Пародиста Максима Галкіна, який виступав проти війни в Україні, російська влада внесла до списку іноземних агентів. Раніше в Кремлі заявили, що Галкіну «явно не по дорозі» з рештою росіян.

«Іноагент, так іноагент. Але я себе іноагентом не вважаю», — прокоментував гуморист своє нове звання у відеозверненні .

Як сказав Галкін, іноагеном він став у зв'язку з тим, що, як вважає Мін'юст росії, отримував кошти з України, на які «здійснював політичну діяльність».

«По-перше, я не займаюся політичною діяльністю. Зі сцени на своїх концертах я займаюся гумористичним жанром та політичною сатирою. Займаюся цим уже 28 років. Починав за Бориса Єльцина, що й продовжую робити. Це раз. Якщо я звертаюся до своїх фоловерів або глядачам поза жанром, а як громадянин, людина, я це роблю абсолютно щиро і залишаючись чесною перед самим собою», — заявив артист.

Галкін також потролив ініціаторів присвоєння йому нового звання, нагадавши їм про конституцію росії, яка гарантує свободу слова, право на працю, а також звернувся зі словами: «Щирість і чесність не оплачуються у пристойних людей, до яких я, сподіваюся, належу. Я не продаю свою точку зору та свої думки та не купую чужі. Я торгівлею совістю не займаюся».

Пародист назвав надуманим привід для визнання його «іноагентом» у росії, додавши, що не збирається відмовлятися від жанру гумору та сатири «на догоду політичній кон'юнктурі».

Нагадаємо, Максим Галкін зараз перебуває за кордоном, а його дружина Алла Пугачова повернулася до росії для вирішення проблем з нерухомістю сім'ї.

Фото — скріншот

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