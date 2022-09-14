«Заздріть мовчки»: Максим Галкін показав своє розкішне життя за кордоном

Поки Алла Пугачова разом з дітьми до початку нового навчального року повернулася до росії шоумен Максим Галкін залишився за кордоном. Голові сім'ї потрібно заробляти гроші, щоб утримувати дружину та дітей.



У Галкіна робочий розклад на багато місяців уперед заповнений концертами у різних куточках світу.



А у перервах між виступами Галкін дозволяє собі розслабитися.



«Класна каталка вийшла у Новій Зеландії», — поділився щасливий Максим Олександрович в особистому блозі в Instagram сьогодні, 14 вересня.



На відео чоловік Пугачової спочатку спускається з гірськолижного схилу, а потім показує місцеву красу.

Раніше у розділі Stories Галкін демонстрував, як відпочиває біля каміна після катання на лижах.



На превеликий жаль упертих путінців, дуже багато росіян не стали критикувати артиста, а захопилися розкішними кадрами.



«Вау, як класно»; «Таланлива людина талановита у всьому!»; «Розумник. Все встигаєте»; «Класна швидкість»; «Гарного відпочинку»; «Ще Алла з вами каталася б і діти, взагалі було б супер», — відреагували передплатники артиста.



При цьому багато людей просять путінських «пропагандонів» відстати від зірки. «Заздріть мовчки», — написала одна з шанувальниць гумориста всім незадоволеним його перебуванням у Новій Зеландії.

Нагадаємо, після повернення Пугачової до росії, на Примадонну накинулися затяті путінці. Особливо відзначився відомий пропагандист володимир соловйов, який назвав співачку зрадницею. Пугачова відреагувала на його «спіч» з гидливою іронією.

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