40.46 / 41.36 40.00 / 41.05
Київ: +19
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«Пугачова приїхала рятувати нерухомість»: стало відомо, навіщо хитра Примадонна повернулася до росії

17:17 16 вересня 2022
Пугачова

Алла Пугачова, повернення якої до росії разом з дітьми, викликало шквал обговорень серед російської світської тусовки, повернулася до свого замку у зв'язку з великою кількістю справ, у тому числі й з нерухомості.

Про це «Експрес-газеті» розповів відомий у рф адвокат.

За його словами, Примадонні важливо залишитись резидентом країни, інакше для артистки зміниться податкова база.

«Як відомо, нерухомість та інша власність у зіркового подружжя, дорога. Як наслідок, податки теж високі, а втративши Пугачова резидентство, платити доведеться набагато більше», — зазначив експерт.

У росії податкові резиденти сплачують податки за ставкою 13% та можуть отримувати податкові відрахування. Нерезиденти з тих самих доходів сплачують податок за ставкою 30% чи 15%, а пільги їм не дають.

«Я думаю, Максим Галкін міг переписати власність на Аллу Пугачову. Адже гуморист скоро втратить резидентство. Думаю, Примадонна повернулася не просто так і нікуди з росії поки що не поїде. Можливо, це хитра схема — Пугачова приїхала рятувати нерухомість», — сказав адвокат.

Правозахисник розповів, що податковими резидентами визнаються фізичні особи, які перебували у росії не менше 183 календарних днів протягом 12 наступних поспіль місяців. Ці дні можуть йти з перервами, головне, щоб загалом їх було не менше.

«Втрата резидентства — це серйозна історія, тому що податкових відрахувань ніяких немає, і відсоток вищий платитиме по всій нерухомості. Пугачова й Галкіна мають і автомобілі, і будинки, і горезвісний замок. Якщо шоумен перестане бути резидентом, обслуговування замку збільшиться у рази. Можливо, гумористові доведеться навіть його продати, бо утримувати його він не зможе. Думаю, він надіслав Аллу Борисівну переписати на себе замок, щоб сплачувати податки по-старому», — резюмував експерт.

Нагадаємо, що Пугачова та Галкін разом з дітьми залишили росію після початку так званої «спецоперації» путіна. Зоряна родина перебралася до Ізраїлю, а потім до Латвії. На початку вересня співачка повернулася до росії, а її чоловік залишився за кордоном. Максим Галкін продовжує виступати по всьому світі, заробляючи гроші для сім'ї.

464

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Часник

Сиплю під озимий часник 2 ложки цього добрива, і знаю, що наступного року отримаю чудовий урожай (відео)

Володимир Остапчук та Христина Горняк

«На чужому горі щастя не побудуєш?» — стало відомо, що Володимир Остапчук не живе зі своєю дружиною

будинок

Порушено за статтею про доведення до самогубства: у Києві 10-річний хлопчик випав з шостого поверху

мурахи

«Використайте дріжджі — і назавжди забудете про мурашники на ділянці»: поради досвідченої городниці

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту