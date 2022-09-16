«Пугачова приїхала рятувати нерухомість»: стало відомо, навіщо хитра Примадонна повернулася до росії

Алла Пугачова, повернення якої до росії разом з дітьми, викликало шквал обговорень серед російської світської тусовки, повернулася до свого замку у зв'язку з великою кількістю справ, у тому числі й з нерухомості.



Про це «Експрес-газеті» розповів відомий у рф адвокат.



За його словами, Примадонні важливо залишитись резидентом країни, інакше для артистки зміниться податкова база.



«Як відомо, нерухомість та інша власність у зіркового подружжя, дорога. Як наслідок, податки теж високі, а втративши Пугачова резидентство, платити доведеться набагато більше», — зазначив експерт.



У росії податкові резиденти сплачують податки за ставкою 13% та можуть отримувати податкові відрахування. Нерезиденти з тих самих доходів сплачують податок за ставкою 30% чи 15%, а пільги їм не дають.



«Я думаю, Максим Галкін міг переписати власність на Аллу Пугачову. Адже гуморист скоро втратить резидентство. Думаю, Примадонна повернулася не просто так і нікуди з росії поки що не поїде. Можливо, це хитра схема — Пугачова приїхала рятувати нерухомість», — сказав адвокат.



Правозахисник розповів, що податковими резидентами визнаються фізичні особи, які перебували у росії не менше 183 календарних днів протягом 12 наступних поспіль місяців. Ці дні можуть йти з перервами, головне, щоб загалом їх було не менше.



«Втрата резидентства — це серйозна історія, тому що податкових відрахувань ніяких немає, і відсоток вищий платитиме по всій нерухомості. Пугачова й Галкіна мають і автомобілі, і будинки, і горезвісний замок. Якщо шоумен перестане бути резидентом, обслуговування замку збільшиться у рази. Можливо, гумористові доведеться навіть його продати, бо утримувати його він не зможе. Думаю, він надіслав Аллу Борисівну переписати на себе замок, щоб сплачувати податки по-старому», — резюмував експерт.



Нагадаємо, що Пугачова та Галкін разом з дітьми залишили росію після початку так званої «спецоперації» путіна. Зоряна родина перебралася до Ізраїлю, а потім до Латвії. На початку вересня співачка повернулася до росії, а її чоловік залишився за кордоном. Максим Галкін продовжує виступати по всьому світі, заробляючи гроші для сім'ї.

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