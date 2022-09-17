Воротар відбив пенальті та три поспіль удари впритул: відео подвигу «підірвало» мережу

Справжнім геройством відзначився у виїзному матчі шостого англійського дивізіону проти «Бас Сіті» воротар клубу «Веймут» Райан Сендфорд.

У компенсований час, за рахунку 2:1 на користь господарів, у ворота «Веймута» був призначений пенальті. Голкіпер мало того, що парирував удар із «точки», так ще й зреагував на три добивання впритул від суперників!

Відео подвигу Райана розмістили у Twitter, де воно набрало вже 2,5 мільйони переглядів. «Це дуже вражає», — написав у коментарях легенда англійського футболу Гаррі Лінекер. «Хороший», — також був вражений діями свого колеги й ексворотар «МЮ» Едвін ван дер Сар.

Ось тільки героїзм Сендфорда не дозволив його команді набрати бодай очко — матч так і завершився перемогою «Бас Сіті» з рахунком 2:1.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що німецький воротар забив зі штрафного удару зі своєї половини поля.

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