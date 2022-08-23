39.77 / 40.67 39.66 / 40.80
Київ: +28
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Німецький воротар реалізував штрафний удар зі своєї половини поля: відео шедевра

16:33 23 серпня 2022
Венсан Мюллер Дуйсбург

Справжній шедевр побачили глядачі матчу 5-го туру третьої німецької бундесліги між «Меппеном» та «Дуйсбургом», який свого часу чотири рази завоював Кубок країни та став срібним призером у 1964-му.

Гості впевнено проводили поєдинок, до середини другого тайму ведучи у рахунку — 1:0. На 65-й хвилині «Дуйсбург» заробив штрафний на своїй половині поля, біля бокової лінії — до воріт було метрів 80… Стандарт пішов виконувати воротар Венсан Мюллер, просто спрямувавши м'яча в напрямку володінь суперника, сподіваючись, що хтось із партнерів зачепиться.

Яким же було його здивування, коли снаряд високо підскочив перед його колегою з «Меппена» та опинився в сітці. Додамо, що цей гол став першим у кар'єрі 22-річного голкіпера.

Остаточний рахунок «Дуйсбург» установив за кілька хвилин, реалізувавши пенальті. У турнірній таблиці команда з однойменного міста займає з 10 очками п'яте місце, відстаючи від «Мюнхена 1860», що йде без втрат, на п'ять балів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в Колумбії забили феноменальний гол із 60 метрів.

102

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Годинник-гороскоп

На Стрільців чекають приємні сюрпризи на роботі, а на Водоліїв — успіхи в улюбленому виді спорту: гороскоп від Анжели Перл на 23 серпня

таролог Анастасія

«Випали дуже погані карти»: таролог назвала українські міста, які найближчими днями можуть стати мішенню для ракет

затримання

Вимагали 600 тис. грн «відкату»: у столиці викрили двох чиновників «Київпастрансу»

Часник

Щоб не гнив, не сох і не проростав: прості способи зберігання часнику в домашніх умовах

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту