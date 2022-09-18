Канело побив Головкіна і отримав у відповідь поцілунок: найкращі моменти чемпіонського бою в Лас-Вегасі

У ніч на неділю, 18 вересня, у T-Mobile Arena у Лас-Вегасі (США) відбувся довгоочікуваний третій бій за титул абсолютного чемпіона суперсередньої ваги (до 76,2 кг) між мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (58 перемог, 39 з них — нокаутом, 2 нічиї, 2 поразки), який одружився минулого року, та Геннадієм Головкіним з Казахстану (42 перемоги, 37 з них — нокаутом, 1 нічия, 2 поразки). Після нічиєї суперників у 2017-му та перемоги за очками мексиканця у 2018-му цього разу Канело побив Головкіна, провівши успішний захист титулу.

32-річний Канело з перших раундів панував у рингу, здавалося, завдаючи 40-річному Головкіну значно більше ударів, ніж пропускаючи, і в результаті переміг одноголосним рішенням суддів — 116:112, 115:113 та 115:113. Чи не єдина серйозна шкода, якої завдав супернику Головкін, — це розсічення після зіткнення головами в 10-му раунді.

Хоча CompuBox стверджує, що Альварес завдав лише на 10 точних ударів більше, ніж Головкін (130 із 487 проти 120 з 521). При цьому в активі мексиканця майже вдвічі більше потужних ударів (85 із 217 проти 46 із 171), а от у казаха солідна перевага по джебах (74 із 350 проти 45 із 270). Більше того, якби казах виграв фінальний раунд, то була б нічия.

До речі, після бою, незважаючи на натягнуті стосунки, боксери мило поспілкувалися в рингу та обнялися, а Головкін навіть поцілував мексиканця, на якого, як сказав сам боксер після бою, незабаром очікує операція на лівій руці.

«Мені потрібна операція на руці після цього бою, бо з моєю лівою рукою негаразди. Потрібна операція, навіть склянку не можу тримати. Справи погані загалом. Але я воїн», — заявив Канело Альварес на післяматчевій пресконференції.

«Це був дуже цікавий, дуже історичний бій, — прокоментував в інтерв'ю YouTube-каналу Little Giant Boxing бій Канело — Головкін дворазовий олімпійський чемпіон Василь Ломаченко. — Але я думаю, що Головкін мав проблеми зі здоров'ям. Я вважаю так, бо протягом усього поєдинку він працював лише лівою рукою. Чи чекав я більшого від Головкіна? Не знаю. Ніхто не знає. Це бокс. Перед боєм ти думаєш про стратегію обох бійців, але під час поєдинку все змінюється. Реванш Канело з Біволом буде цікавим. Я думаю, що Альваресу необхідний цей рематч».

Додамо, що минулого року після перемоги на американцем Калебом Плантом Альварес став лише сьомим боксером, якому вдалося стати абсолютним чемпіоном світу в одному дивізіоні. Раніше це вдавалося Бернарду Хопкінсу (середня вага), Джермейну Тейлору (середня вага), Теренсу Кроуфорду (перша напівсередня вага), Олександру Усику (перша важка вага), Теофімо Лопесу (легка вага) та Джошу Тейлору (перша напівсередня вага).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Канело сенсаційно програв росіянину Біволу бій у Лас-Вегасі.

Фото Twitter DAZN Boxing

148

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram