У ніч на неділю, 8 травня, у Лас-Вегасі пройшов вечір боксу, головним боєм якого став поєдинок у напівважкій вазі між зірковим мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (57 перемог, 39 з них — нокаутом, 2 поразки, 2 нічиї) та володарем титулу WBA Super росіянином Дмитром Біволом (20 перемог, 11 з них — нокаутом).

Зібравши всі пояси у другій середній вазі, Канело знову вирішив піднятися у категорію вище. Успішний досвід трирічної давності, коли Сауль нокаутував у 11-му раунді росіянина Сергія Ковальова та завоював пояс WBO у напівважкому дивізіоні, спонукав його замахнутися на ще один чемпіонський титул у даній категорії, а також серйозно заговорити про перспективу побитися з абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі українцем Олександром Усиком. Ось тільки насправді все пішло не за сценарієм мексиканця.

Поєдинок вийшов конкурентним, боксери поперемінно володіли ініціативою, викидаючи удари один по одному. В останніх раундах Сауль розумів, що поступається за очками, але піти вабанк у мексиканця просто не вистачило сил.

Зрештою, судді одноголосно (115:113, 115:113, 115:113) віддали перемогу володарю чемпіонського поясу WBA Super. Канело зазнав другої поразки в кар'єрі та першої з вересня 2013 року, коли поступився також за очками американцю Флойду Мейвезеру, а після бою активував опцію реваншу, від початку прописану в контракті. Так що на нас усіх чекає «друга серія» протистояння та спроба Альвареса все ж таки заволодіти чемпіонським поясом у напівважкій вазі.

Фото суддівських записок

Статистика ударів

Найкращі моменти бою

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