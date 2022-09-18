Окупанти обстріляли з танка цивільний автомбіль: загинули дві жінки

На Харківщині, де ЗСУ продемонстрували нечуваний успіх, тривають ворожі обстріли населених пунктів. Зокрема, у прикордонному селі Стрілеча Харківського району окупанти влучили з танка по цивільному авто, вбивши двох жінок. Про це повідомив очільник Харківської ВЦА Олег Синєгубов.

А в Центрі екстреної медичної допомоги поінформували про загибель минулої доби 11-річної дівчинки в Чугуєві, яка теж стала жертвою обстрілів.

Протягом всієї минулої доби ворог масовано обстрілював Харківський, Чугуївський райони, зафіксували прильоти по Куп'янському та Ізюмському районах. Зруйновані житлові будинки та господарчі споруди, АЗС, гаражі та виробничі об'єкти. У Куп'янську пошкоджено 5-поверховий житловий будинок.

У Куп'янському районі госпіталізовано з пораненнями 5 цивільних, в Харківському — 3 поранених, в тому числі 91-річний чоловік. Двоє постраждалих налічується і в Ізюмському районі, один — в Чугуївському.

Обстріли не припинилися і вночі — близько 1:00 окупанти вдарили по території Чугуївської громади. Виникла пожежа на нежитловому комплексі споруд, інформація про постраждалих ще уточнюється.

Нагадаємо, що минулої ночі ворог влаштував і черговий масований обстріл території Нікопольської громади на Дніпропетровщині. Поранення там отримали троє мирних мешканців.

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