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Україна

Росіяни двічі вогнем накрили Нікополь, є поранені (фото)

11:48 18 вересня 2022
пожежа

У ніч проти 18 вересня російські загарбники вкотре обстріляли Дніпропетровську область. Зокрема, під вогонь «Градів» та важкої артилерії потрапив Нікопольський район, троє людей поранено.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За словами голови ОВА, місто Нікополь накрили вогнем двічі. Близько півночі туди прилетіло близько 30 російських снарядів. Постраждали троє людей: 49-річна жінка та двоє чоловіків — 26 та 82 років.

Постраждали також дитячий садок, кілька магазинів, перукарня та будівля місцевої адміністрації. Зайнявся місцевий ринок.
Пожежники вогонь загасили. У місті пошкоджено кілька десятків багатоповерхових та приватних будинків, автомобілі, газопроводи та лінії електропередач.

Нагадаємо, ворог кілька днів поспіль бив по критичній інфраструктурі Кривого Рогу. Гідротехнічні споруди на річці Інгулець були серйозно зруйновані. Місто кілька днів не могло оговтатися після підтоплень, що виникли через удар по греблі.

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