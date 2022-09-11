За останні п'ять днів ЗСУ відвоювали території більше, ніж російські війська захопили під час усіх своїх операцій із квітня, — ISW

Український контрнаступ у Харківській області розгромив російські сили та зруйнував північний напрямок росії на Донбасі. Російські війська не ведуть контрольований відхід і спішно покидають південний схід Харківської області, щоб уникнути оточення навколо Ізюму. Про це йдеться в останньому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

«Українські сили прорвали російські позиції на глибину до 70 кілометрів у деяких місцях і зайняли понад 3000 квадратних кілометрів території за останні п'ять днів з 6 вересня — більше території, ніж російські війська захопили у всіх своїх операціях з квітня», — йдеться у звіті.

На думку аналітиків, визволення Ізюма стане найзначнішим військовим досягненням України після перемоги у битві за Київ у березні. Це запобігло б просуванню росії на північному заході Донецької області вздовж траси E40, яку російські військові намагалися використати для обходу українських позицій на лінії Слов'янськ — Краматорськ із флангу.

«Оголошення про виведення військ та нездатність окупаційної влади організувати евакуацію ще більше відштовхують російських блогерів та російські націоналістичні спільноти, які підтримують грандіозне бачення Кремля щодо захоплення всієї України», — вважають експерти.

Там також повідомили, що українські війська вийшли на позиції у межах 15−25 км від російсько-українського кордону на північному сході Харківської області.

Водночас, за даними ISW, росіяни зміцнюють передові позиції в Херсонській області, тоді як українські сили ведуть позиційні бої та продовжують свою кампанію щодо перехоплення російських ліній тилового забезпечення. Також росіяни посилюють фільтраційні заходи у Херсонській та Запорізькій областях у відповідь на контрнаступ українських військ на південній осі.

Як писали «ФАКТИ», раніше головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що до виходу на держкордон у Харківській області залишається 50 км.

126

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram