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Удар негоди по Прикарпаттю: повалено дерева, підтоплено житло та дороги

15:18 18 вересня 2022
Удар негоди по Прикарпаттю: повалено дерева, підтоплено житло та дороги

Негода, яка насунула на захід України, на Прикарпатті спричинила підтоплення ділянок житлового сектору в Івано-Франківську, Коломиї і Городенці. Як повідомили в обласному управлінні ДСНС, в обласному центрі рятувальники мусили відкачувати воду з 10 гаражних приміщень на вулицях Любачівського, Миру та Калуське шосе.

Відкачування води з помешкань

Згідно з опублікованими фото, підтопленими виявилися і городи людей.

Підтоплені домоволодіння

Інші рятувальники тим часом надавали допомогу по розрізанню повалених внаслідок негоди дерев, що впали на проїжджу частину доріг.

Повалене дерево на дорозі

Для ліквідації наслідків ускладнення погодних умов залучено 22 рятувальники та 6 спецавтомобілів.

Нагадаємо, тиждень тому на Венецію зненацька перетворився Ужгород — після зливи у місті затопило головні дороги.

Фото facebook.com/dsns.if/

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Удар негоди по Прикарпаттю: повалено дерева, підтоплено житло та дороги

Удар негоди по Прикарпаттю: повалено дерева, підтоплено житло та дороги

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