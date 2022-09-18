Удар негоди по Прикарпаттю: повалено дерева, підтоплено житло та дороги
Негода, яка насунула на захід України, на Прикарпатті спричинила підтоплення ділянок житлового сектору в Івано-Франківську, Коломиї і Городенці. Як повідомили в обласному управлінні ДСНС, в обласному центрі рятувальники мусили відкачувати воду з 10 гаражних приміщень на вулицях Любачівського, Миру та Калуське шосе.
Згідно з опублікованими фото, підтопленими виявилися і городи людей.
Інші рятувальники тим часом надавали допомогу по розрізанню повалених внаслідок негоди дерев, що впали на проїжджу частину доріг.
Для ліквідації наслідків ускладнення погодних умов залучено 22 рятувальники та 6 спецавтомобілів.
Нагадаємо, тиждень тому на Венецію зненацька перетворився Ужгород — після зливи у місті затопило головні дороги.
Фото facebook.com/dsns.if/184
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