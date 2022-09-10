Ужгород перетворився на «Венецію»: після зливи у місті затопило дороги (фото, відео)

У Закарпатській області рятувальники разом із комунальниками ліквідують наслідки негоди, що обрушилася на місто. Раніше подібна негода обрушилася на Тернопіль.

Зокрема, в Ужгороді після зливи затопило дороги, повідомляє у Telegram Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

«Внаслідок зливового дощу у місті Ужгород спостерігаються локальні підтоплення низових ділянок проїжджої частини доріг», — йдеться у повідомленні.

Водночас місцеві ЗМІ зазначають, що «як часто буває в Ужгороді після сильних злив, вулиці затопило».

А у КП «Комунальне дорожньо-експлуатаційне підприємство» зазначили, що через надмірну кількість опадів центральна каналізація міста не дає ради з водовідведенням. Від цього на окремих ділянках доріг та вулиць утворюються підтоплення.

Місцеві жителі зазначають, що ситуацію ускладнює і опале листя, яке зноситься потоками води і застряє у зливових ґратах.

Як писали «ФАКТИ», близько місяця тому внаслідок потужної зливи під Києвом затопило Ірпінь та Бучу.

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