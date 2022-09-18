В Україні випав перший сніг (фото)

В Україні відчутно похолоднішало, а в Карпатах навіть випав перший сніг, про що свідчить ранкове фото з Чорногорського пошуково-рятувального посту.

Спостерігачі повідомили, нині на горі Піп Іван Чорногірський нині хмарно, а видимість обмежена. Також температура повітря опустилася до -1 °С.

В мережі з'явилося і «засніжене» відео з Карпат.

А синоптик Наталя Діденко прогнозує ще й істотне збільшення рівня вологості — дощі циклону Relli у неділю, 18 вересня, охоплять практично всю Україну.

Похолодання ж найбільш відчутним буде на заході, де вдень очікується максимально лише +7+12 градусів. Дещо легше можна вдягатися мешканцям Київщини та Житомирщини, де очікуються +13+15 градусів.

У центральних областях повітря в неділю прогріється до +14+19 градусів, на Полтавщині та у Дніпрі з районами — до плюс 16+21 градусів. На буремному сході потепліє до +24+28 градусів, а на півдні — навіть до +29 градусів (виключення 18 вересня складуть Одещина та Миколаївщина, де очікується похолодання до +19+22 градусів).

На додачу до похолодання по всій Україні відчуватиметься сильний штормовий південний вітер.

Тим часом народний синоптик Стас Щедрін опублікував у мережі штормове попередження для мешканців Дніпропетровської, Миколаївської, Кіровоградської та північно-східних областей. За його прогнозом, 18 вересня там очікуються грози, місцями сильні зливи та шквали, а в ніч на 19 вересня відбудеться різке похолодання.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» вказали на головні помилки, що їх припускаються господарі при утепленні свого будинку.

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