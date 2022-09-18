Нічний дощ та пориви вітру: українців попередили про негоду найближчим часом

Найближчим часом у Київській області та в багатьох інших регіонах України очікується погіршення погодних умов.

Про це повідомили у Київській обласній військовій адміністрації.

«Згідно з даними Укргідрометцентру, 19 вересня в області очікуються пориви вітру 15−20 м/с, вночі дощ» , — йдеться у повідомленні.

У цьому температура вночі 4−9° тепла, вдень 11−16°".

Фахівці нагадують, що під час сильних поривів вітру необхідно щільно закривати вікна у будинках, на вулиці триматися подалі від дерев, рекламних конструкцій, ліній електропередач та інших опор.

Водночас про капризи природи в інших регіонах розповіла синоптик Наталія Діденко.

Згідно з її прогнозом, найхолодніше (+9+13 градусів) у понеділок, 19 вересня, буде у західних областях, а найтепліше — на півдні та сході (там повітря прогріється до +18+23 градусів). А в центральних та північних областях очікується +12+17 градусів.

«Циклон відступатиме з нашої території, тому опадів завтра буде набагато менше — невеликі та помірні дощі пройдуть на заході (у Карпатах з мокрим снігом) та місцями невеликі — на півночі України», — зазначає синоптик.

Нагадаємо, у ніч на 18 вересня в Україні випав перший у сезоні сніг — у мережі з'явилися «зимові» фото та відео з Карпат.

Фото tiktok.com

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