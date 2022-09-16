Злива та шквальні пориви вітру: киян попередили про різке погіршення погоди

У Києві в суботу, 17 вересня, встановиться більш-менш комфортна погода. Дощ, якщо і буде, то невеликий, місцями протягом дня до +18 градусів.

Про це повідомляє синоптикиня Наталя Діденко.

А у неділю, 18 вересня, за її словами, погода у Києві значно погіршиться: у столиці очікується злива та шквальні пориви вітру до 15−20 м/с, а також похолодання до +13…+15 градусів.

Інформацію синоптика підтвердили у Київській міській держадміністрації.

Киянам нагадали, що під час сильного вітру потрібно триматися якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередач, дерев, а також не паркувати поряд з ними автомобілі.

Під час зливи у деяких районах столиці можливі підтоплення. Комунальні служби перед грозою посилюють роботу з очищення колекторів каналізації, колодязів та зливостоків.

При підтопленні доріг та тротуарів потрібно звертатися за телефоном: 044−284−74−19. При падінні дерев або травмуванні людей слід дзвонити на спецлінії «101», «103» та за номером КАРС: 044−430−37−13.

Нагадаємо, у вересні очікується ще дві магнітні бурі. Одна з них буде середньої інтенсивності, друга — сильна.

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